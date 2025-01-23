5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة رأس الخيمة للغولف

أعلن اتحاد الإمارات للغولف مشاركة 5 لاعبين من الإمارات للمرة الأولى في بطولة رأس الخيمة الدولية للغولف، إحدى جولات «موانئ دبي العالمية»، وذلك خلال منافسات الجولة السابعة، التي تنطلق، اليوم، على ملاعب نادي الحمرا في إمارة رأس الخيمة.

وتعد البطولة رأس الخيمة واحدة من أبرز 3 بطولات في الإمارات، ومن أبرز 5 بطولات في منطقة الشرق الأوسط. ويقود غولف الإمارات في البطولة المحترف أدريان أوتايجوي، والمصنف الـ175 عالمياً، ولديه سجل بـ5 انتصارات على صعيد جولات موانئ دبي العالمية.

أما اللاعب الثاني فهو المحترف جوشوا جرينفيل، وسبق له أن شارك ضمن المراكز الـ 10 الأولى في جولتين من أصل 6 جولات، شارك فيها ببطولة موانئ دبي العالمية. وفي فئة الهواة يشارك 3 لاعبين وهم: المصنف الأول في الدولة سام مولان، وجوناثان سيلفاراج المتوج بلقب النسخة الثانية من البطولة العربية للغولف، بالإضافة إلى نجم المنتخب الوطني، أحمد سكيك.