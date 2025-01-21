هاتون يتصدر «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم تيريل هاتون إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، مستفيداً من الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة، بجوائز مالية 9 ملايين دولار أمريكي.

وكسب اللاعب الإنجليزي 1,335 نقطة، ليعتلي صدارة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» لموسم 2025، ويتقدم بقوة في المنافسة على لقب «السلسلة الدولية» هذا الموسم أيضاً.

وجاء فوز هاتون، الذي احتفل بكأس الدلة الشهير، ليكون الخامس له في بطولات النخبة لسلسلة رولكس. من جانبه تقدم النيوزلندي دانيال هيلير إلى المركز الثاني برصيد 977 نقطة، بعدما حقق وصافة بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ليكسب بفضلها 889 نقطة. وأصبح الدنماركي نيكولاس هوغارد أحد أكبر المستفيدين في هذا الأسبوع بتقدمه 104 خطوات دفعة واحدة، ليصبح بالمركز العاشر في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 389 نقطة، وذلك بعدما رابعاً في البطولة .