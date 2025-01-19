أحمد بن سعيد يتوج "هاتون" بلقب بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف"

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الإنجليزي تيريل هاتون، بلقب النسخة الـ 36 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي اختتمت اليوم على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم، وتنافسوا على جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار.

وقام سموه بتسليم اللاعب هاتون الذي أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، كأس "الدلة الشهير"، إلى جانب حصوله على الجائزة المالية التي تبلغ 1,530 مليون دولار أميركي، إذ تعتبر هذه واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية كونها واحدةً من بطولات النخبة لسلسلة رولكس ضمن جولة دي بي ورلد و"السباق إلى دبي".

حضر مراسم التتويج معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي.

كما حضر مصطفى الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه، والدكتور باوان مونجال، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعبدالحميد صديقي، رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، ممثلو الشركات الراعية والداعمة.

وأعلن المنظمون أن الحضور الجماهيري حطم رقماً قياسياً، ليكون الأعلى على مدار جميع النسخ الـ 36، منذ انطلاق البطولة في عام 1989، وهي التي تعتبر الأولى والأقدم في منطقة الشرق الأوسط ضمن جولة دي بي ورلد، وواحدةً من بطولات النخبة لسلسلة رولكس.

ويعتبر هذا اللقب الثامن في مسيرة تيريل هاتون في جولة دي بي ورلد، وهو الذي عادل الإسباني جون رام في عدد مرات الفوز بألقاب بطولة النخبة لسلسلة رولكس برصيد 5 بطولات، ومنها فوزه بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021.

وهنأ سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك تيريل هاتون على الأداء المتميز والفوز المستحق في نسخة هذا العام من البطولة، مشيراً إلى أن القائمة المتنافسين في البطولة هي الأقوى في تاريخ الحدث الذي ضم لاعبين فائزين بألقاب بطولات كبرى مثل روري ماكلروي وجون رام، والمصنف الثامن عالمياً فيكتور هوفلاند، إلى جانب نجوم صاعدين مثل أكشاي بهاتيا، وبريستون سوميرهايس الذي حقق أفضل نتائج اللاعبين الهواة برصيد ضربتين تحت المعدل.