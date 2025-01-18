هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف .. مرحلة الحسم

تنطلق، اليوم، أولى الجولتين الحاسمتين من منافسات النسخة 36 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي تقام في نادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل لاعبي العالم الذين يتنافسون على الجوائز المالية البالغة 9 ملايين دولار أمريكي، ومحاولة رفع «كأس الدلة» التاريخي الشهير.

واكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى الجولتين النهائيتين، عقب ختام الجولة الثانية التي أقيمت اليوم الجمعة.

وشهدت البطولة أولى المفاجآت بالخروج المبكر للإسباني جون رام، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، بعدما حقق في مشاركته في الأولى في البطولة، إجمالي ضربتين فوق المعدل بمجموع 146 ضربة، متأثراً بتراجعه في الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات فوق المعدل.

وأصبح المغربي آدم بريسنو، أول لاعب عربي ينجح بالتأهل إلى الجولات النهائية في واحدة من بطولات سلسلة النخبة رولكس، بعدما أنهى أول جولتين برصيد ضربتين تحت المعدل، بمجموع 142 ضربة.

وأكدت البطولة مكانتها الراسخة باعتبارها الفعالية الرياضية ذات الإقبال الجماهيري الأكبر في دبي خلال هذا التوقيت من العام، وذلك مع حضور الجماهير بأعداد كبيرة للغاية في أول يومين، فيما أعلن المنظمون عن حجز كافة تذاكر الدخول العامة المجانية والفئات المتميزة لآخر جولتين.