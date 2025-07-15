ماكلروي يعزز صدارته للتصنيف العام في «السباق إلى دبي» للغولف

عزّز الإيرلندي روري ماكلروي صدارته للتصنيف العام في «السباق إلى دبي»، بعدما أضاف لرصيده 694.5 نقطة، بعد حلوله وصيفاً في بطولة جينيسيس إسكتلندا المفتوحة، ليصل إجمالي رصيده إلى 2899.5 نقطة، مواصلاً تربعه على القمة، ومؤكداً سعيه للحفاظ على اللقب، للموسم الرابع توالياً، والسادس في مسيرته الاحترافية. ورغم عدم تتويجه باللقب، قدّم ماكلروي أداءً لافتاً في ثاني فعاليات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، التي تُعد من أبرز محطات جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للغولف، وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثاً من بطولاتها الكبرى.

وتألق الأمريكي كريس جوتروب، وحقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعد أن حسم بطولة جينيسيس إسكتلندا المفتوحة، برصيد 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين على ماكلروي، والإنجليزي ماركو بينج، اللذين تقاسما المركز الثاني.

ونال جوتروب الجائزة المالية المخصصة للبطل، والتي تزيد قيمتها على مليون ونصف المليون دولار، ليصبح سادس لاعب أمريكي يتوّج بلقب هذه البطولة، التي يبلغ إجمالي جوائزها 9 ملايين دولار.

تتويج

وفي بطولة أخرى ضمن الجولة، توّج الأمريكي ويليام مو بلقب بطولة إيسكو الأمريكية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، في تأكيد لحضور قوي للاعبين الأمريكيين في الجولة العالمية.

يُذكر أن الموسم الحالي من جولة دي بي ورلد، يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويتضمن أكثر من 42 بطولة، تُقام في 26 دولة، عبر مختلف القارات، ويتنافس اللاعبون على دخول قائمة أفضل 70 لاعباً في التصنيف العام، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية.

وتنطلق التصفيات ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة «جولة دي بي ورلد» الختامية، التي يستضيفها نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، من 13 إلى 16 نوفمبر.