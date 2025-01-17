إثارة في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

تشارك الأمريكي ديفيد فورد، والبرتغالي ريكاردو جوفيا، والأسترالي ديفيد ميشيلوزي، صدارة الترتيب في الجولة الأولى من منافسات النسخة 36 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي انطلقت، أمس، وتتواصل حتى بعد غدٍ، بمشاركة 126 من أفضل لاعبي العالم، الذين يتنافسون على الجوائز المالية البالغة 9 ملايين دولار أمريكي، وتشهد الجولة الثانية اليوم منافسة قوية لحجز مقاعد التأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة.

على صعيد آخر كسب فريق «دي بي ورلد» تحدي «برو-أم»، بقيادة الأسترالي مين وو لي، وهي المسابقة السنوية التي تسبق انطلاق المنافسات، ويقود فيها لاعب محترف فريقاً يضم معه ثلاثة لاعبين هواة.

ونجح لي في قيادة الفريق، الذي ضم معه نافيد كامال وراهول ياداف وزاهد نوراني من تحقيق 36 ضربة تحت المعدل، ليتسلموا كؤوساً تذكارية مصغرة من «كأس الدلة» من سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وجاء فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم» بالمركز الثاني برصيد 31 ضربة تحت المعدل، وقاده الإنجليزي تومي فليتوود، وضم وليد العطار وماوريتزولا نوسي وجاك سكيلتون، وبالمركز الثالث جاء فريق «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» برصيد 31 ضربة تحت المعدل، وبفارق ضربتين في الحسابات الفاصلة للمركز الثاني، بقيادة روري ماكلروي، وضم باون مونجال وريتشارد تاي وهانو كروم.