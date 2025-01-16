«غولف الإمارات» يتصدر «محترفي العرب» بالمغرب

خطف لاعبو منتخب الإمارات للغولف صدارة النسخة الثانية في البطولة العربية للمحترفين، التي جرت على ملاعب منتجع «مازاكان بيتش أند غولف»، في مدينة الجديدة في المملكة المغربية الشقيقة، وأسدل الستار عليها، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 46 لاعباً من العديد من الدول العربية.

ونجح محترفو الإمارات في انتزاع المركزين الأول والثاني للبطولة، التي امتدت على مدار يومين، باعتلاء الموهبة الشابة جوناثان سيلفاراج الصدارة برصيد أربع ضربات تحت المعدل، بفارق الضربتين عن زميله المحترف الإماراتي جوشوا جرينفيل وود. وواصل لاعبو الإمارات التألق على سلم ترتيب البطولة، إذ بجانب اعتلاء جوناثان الصدارة رغم منافسته ضمن فئة الهواة، احتل الإماراتي سام مولان ضمن فئة الهواة المركز السادس.

وتمثل البطولة منصة حقيقية في تطوير لعبة الغولف الاحترافي في العالم العربي، ورفع مستوى اللاعبين العرب، في حدث تواصل النجاحات، التي حققتها النسخة الأولى العام الماضي.