النسخة 36 لـ«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة 36 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، التي ستتواصل حتى الأحد المقبل، وتقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة ألمع نجوم العالم، الذين يتنافسون على الجوائز المالية، التي تبلغ 9 ملايين دولار.

وتتميز البطولة التي تعبر الأقدم، وأولى بطولة لجولة دي بي ورلد تقام خارج قارة أوروبا في عام 1989، بكونها واحدة من أحداث سلسلة «رولكس» لبطولات النخبة، ضمن «السباق إلى دبي» للغولف. ويحصل البطل على كأس الدلة الشهير، بالإضافة إلى جائزة مالية تبلغ 1,530 مليون دولار، وتوج بالبطولة خلال مسيرتها ألمع الأسماء العالمية، ومنهم الأمريكي تايغر وودز في عامي 2006 و2008، والجنوب أفريقي إيرني إلس في ثلاث مناسبات أعوام 1994 و2002 و2005.

وحطم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الرقم القياسي للفوز باللقب، عندما رفع كأس الدلة العام الماضي للمرة الرابعة في مسيرته، في سنوات تتويج 2009 و2015 و2023 و2024.

ويسود الترقب في هذه النسخة على الصراع المرتقب بين روري ماكلروي، والإسباني جون رام، الذي يشارك لأول مرة، إلا أنه عرف النجاح سابقاً في دبي، وتحديداً بفوزه بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في ثلاث مناسبات.