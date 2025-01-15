«موانئ دبي العالمية» تواصل مبادرة التبرع بكرات الغولف لمشاريع الواعدين

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لجولة دي بي ورلد للغولف، عن مواصلة مبادرة «بولز فور بيرديز»، في الموسم الحالي لـ «السباق إلى دبي» 2025، وذلك بعد إطلاقها بنجاح كبير في العام الماضي. وتشهد المبادرة تبرع موانئ دبي العالمية بكرة غولف واحدة عن كل نتيجة «بيردي» يحققها أي لاعب خلال بطولات جولة دي بي ورلد، وكرتين عن كل نتيجة «إيجل»، و100 كرة عن كل نتيجة «ألباتروس»، وقد أقامت موانئ دبي العالمية شراكة مع العديد من مشاريع تدريب اللاعبين الواعدين في جميع أنحاء العالم لتلقي هذه الكرات الجديدة، بما في ذلك مؤسسة جونيور جولف في كينيا، وجمعية جنوب أفريقيا للغولف لأصحاب الهمم، ومؤسسة الغولف في الهند، ومجتمع الغولف النسائي في المملكة المتحدة.



خلال موسم 2024 من جولة دبي ورلد، كان هناك 63.341 نتيجة بيردي، و1.894 نتيجة «إيجل»، و2 من نتائج «ألباتروس»، وفي ضوء ذلك، استخدمت موانئ دبي العالمية خبرتها اللوجستية العالمية بالتنقل لمسافة تزيد عن 60 ألف كيلومتر من أجل تسليم أكثر من 350 ألف كرة جولف ومعدات أخرى لمشاريع اللاعبين الواعدين في جميع أنحاء العالم، وكان المساهم الأكبر في الموسم الماضي من لاعبي جولة دي بي ورلد، هو الجنوب أفريقي كيسي جارفيس، حيث سجل 498 نتيجة بيردي و17 نقطة نتيجة إيجل.