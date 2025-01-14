نجوم العالم جاهزون لـ «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

دبي – فائز بجبوج

أعلن أبرز النجوم العالميين المشاركين في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، جاهزيتهم لخوض منافسات النسخة الـ 36 من البطولة التي تنطلق غداً الخميس، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أمريكي. ويخوض اللاعبون تدريباتهم على ملعب المجلس للتحضير للمنافسات، فور وصولهم إلى دبي للمشاركة في البطولة التي تعتبر الأولى ضمن سلسلة بطولات رولكس للنخبة ضمن جولة دي بي ورلد للغولف.

وأكد النجم الإسباني جون رام، الذي يشارك لأول مرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بعدما سبق له الفوز 3 مرات بلقب بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، أنه يتطلع للمشاركة في هذه النسخة المقبلة، وقال في المؤتمر الصحفي: «أشعر بالسعادة للحضور والاستمتاع بهذا البطولة الرائعة، وأتطلع أن أحقق نتائج جيدة كما فعلت في دبي سابقاً وهي مدينة أحبها، وتستحق القدوم إليها». وتابع اللاعب ذو الـ 30 عاماً، وقال: «تعرفت على ملعب المجلس بشكل أفضل خلال التدريبات، إنه ملعب رائع للغولف وأتطلع لبدء العام الجديد من دبي والمنافسة على الفوز بهذا اللقب العريق».

من جانبه، أشاد الإنجليزي تومي فليتوود، بأجواء البطولة التي يشارك فيها بشكل مستمر منذ سنوات، وقال: دبي مكان رائع للعب الغولف، كنت قريباً من تحقيق الفوز في محاولاتي السابقة ولم أنجح بذلك، وأريد الفوز باللقب هذه المرة.

وأضاف اللاعب الفائز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي: «ملعب المجلس دائماً ما يتحداك لتقديم أفضل مستوياتك، ولن يختلف الأمر هذه المرة لخوض المنافسات على ملعب صعب».

وتعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف أقدم بطولة للغولف في الشرق الأوسط، وستكون بطولة هذا الأسبوع هي النسخة الـ 36. تأسست بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف في عام 1989، وهي حدث رئيسي في جولة دي بي ورلد.

وستنطلق فعاليات البطولة في عام 2025 يوم الخميس، بمشاركة نخبة من نجوم الغولف من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روري ماكلروي، وجون رام، وتومي فليتوود وفيكتور هوفلاند.