«غولف الإمارات» يستعد في المغرب للموسم الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن تنظيم معسكر تدريبي موسع للاعبي المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية، في مدينة الرباط المغربية، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 18 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويأتي معسكر المغرب استكمالاً للخطة الاستراتيجية المتكاملة، التي وضعها الاتحاد في توفير بيئة تدريبية عالية الجودة، وتجارب احتكاك مع لاعبي الغولف المغربي، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، بهدف تعزيز الجاهزية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة محلياً، وخليجياً، وعربياً، وإقليمياً.

ويتضمن المعسكر الذي يشارك فيه منتخبات الرجال، والسيدات، والناشئين، والناشئات، والفئات الواعدة، جلسات تحليل أداء فردية وجماعية، إلى جانب برامج تأهيل بدني وذهني، وتتكامل مع إقامة تجارب ودية داخلية مع المنتخبات، التي يتزامن إقامة معسكراتها في المغرب.

من جانبه، قال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «يأتي هذا المعسكر ضمن رؤية الاتحاد لتطوير قاعدة اللعبة، والعمل على صقل مهارات اللاعبين في أجواء تدريبية احترافية، ويأتي استكمالاً لسلسلة من الورش الفنية والبطولات المحلية، التي نظمها الاتحاد خلال الموسم الماضي، وأضاف: اخترنا مدينة الرباط لما تتمتع به من مرافق عالمية المستوى، وظروف مناخية مناسبة في هذا التوقيت من العام، ما يضمن تنفيذ البرامج الفنية بكفاءة وفعالية.

وتابع: كما أن الاحتكاك بين الفئات المختلفة سيسهم في خلق بيئة تنافسية داخلية إيجابية، تحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، ونأمل أن يُترجم ذلك إلى نتائج مميزة خلال الموسم المقبل، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة من الورش الفنية والبطولات المحلية، التي نظمها الاتحاد خلال الموسم الماضي.

وأضاف الهاشمي: الاتحاد يعمل بخطة طويلة المدى، تشمل: التأهيل، التطوير، وتوسيع قاعدة الممارسين، ونحن نعول كثيراً على هذه المرحلة، ونتطلع إلى بناء جيل قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في البطولات الكبرى.