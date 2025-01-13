التشيكي كلاين بطل «جونيور دبي ديزرت كلاسيك»

دبي – فائز بجبوج

حقق التشيكي لويس كلاين الفوز بلقب بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، التي اختتمت في ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وشهدت النسخة الثالثة حصول هذه البطولة لأول مرة على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة «WAGR®»، وتفوق لويس كلاين بعدما أنهى البطولة بنتيجة 15 ضربة تحت المعدل، بعد ثلاثة أيام من المنافسات بنظام مكون من 54 حفرة، وشارك في البطولة 64 فتى وفتاة من مختلف أنحاء العالم من الفئة العمرية تحت 18 عاماً، وتنافسوا في أول جولتين تحت أضواء ملعب فالدو، قبل أن يكمل أفضل 30 لاعباً ولاعبة المنافسة في الجولة الثالثة على ملعب المجلس، الذي أكمل تجهيزاته بشكل كامل مع تبقي أيام فقط على حضور نخبة نجوم العالم للتنافس على نفس الملعب في النسخة الـ 36 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك.

وحقق النرويجي دانيل نيلسون وصافة البطولة بإجمالي 7 ضربات تحت المعدل، فيما نال الهندي بريتيش كارايت المركز الثالث بإجمالي 216 ضربة متساوياً مع عدد ضربات المعدل العام.

أقيمت مراسم التتويج، بحضور سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ووليد العطار، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وريتشي رامساي أحد نجوم جولة دي بي ورلد للغولف.

وقال كلاين البالغ من العمر 15 سنة، والذي بدأ بممارسة رياضة الجولف منذ كان في الخامسة من عمره، ويهدف إلى الانضمام إلى فريق كأس رايدر للناشئين: «الشعور مذهل بالفوز ببطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، وهي واحدة من أفضل بطولات الجولف للناشئين في دولة الإمارات، من جانبه، أضاف سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: نحن سعداء باستعراض المواهب المذهلة، والعزيمة التي يتمتع بها نجوم المستقبل للغولف مرة أخرى، إن مثل هذه الأحداث حيوية في توفير الفرص للاعبي الغولف الشباب لرفع مستوى أدائهم.