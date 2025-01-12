آسيا والمحيط الهادئ تستعيد «كأسي بونلاك وباتسي هانكيز» في بطولة رأس الخيمة للغولف

فائز بجبوج

تألق لاعبو ولاعبات فريق آسيا والمحيط الهادئ للهواة في رياضة الغولف، بعد استعادة السيطرة على كأسي بونلاك للرجال وباتسي هانكيز للسيدات في ختام منافسات مثيرة احتضنتها ملاعب نادي الحمرا للغولف في رأس الخيمة، والتي تعد من أقوى البطولات في المنطقة وسط مشاركة نخبة من لاعبي الهواة العالميين، شهدت البطولة مستويات تنافسية عالية وأداءً مميزاً من الفرق المشاركة ما أضفى على الحدث طابعاً حماسياً، وأكد على الحضور القوي للاعبي آسيا والمحيط الهادئ في الساحة العالمية.

نجح فريق رجال آسيا والمحيط الهادئ بقيادة الكابتن ريتش نارين في التتويج بلقب كأس بونلاك بعد منافسة استمرت عبر 12 مباراة، تمكن خلالها الفريق من تسجيل 16.5 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن أقرب المنافسين، ليبرهن على قوة الأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة.

على جانب آخر، تمكن فريق سيدات آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة الكابتن جوان ماكي من تحقيق انتصار كبير في منافسات كأس باتسي هانكيز بعد تفوق واضح بفارق كبير بلغ 20 نقطة مقابل 12، حيث أظهر الفريق سيطرة شبه كاملة بفوزه في 8 من أصل 12 مباراة ما عكس جاهزيتهن العالية ومهارتهن الفائقة في إدارة المواجهات الحاسمة.

شهدت البطولة حضور شخصيات بارزة من عالم الغولف تقدمهم تيمور حسن رئيس مجلس إدارة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للهواة، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعضو الاتحاد الآسيوي، وأكرم سكيك المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف، بالإضافة إلى كارولين هايسكس رئيسة الاتحاد الأوروبي للغولف والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للغولف والرئيس المنتخب القادم ما أضفى مزيداً من الأهمية والتميز على الحدث.

وعلى صعيد المنافسات الفردية واصل لاعبو آسيا والمحيط الهادئ حضورهم اللافت، حيث توج التايلاندي فيشاكسين مايكون بلقب فردي الرجال بعد فوزه على الإنجليزي تشارلي فوستر بنتيجة 2- 1، فيما أكدت لاعبة منتخب آسيا والمحيط الهادئ إيلا جاليتسكي تألقها في منافسات فردي السيدات بفوزها على المصنفة الأولى في بريطانيا لوتي واد بنتيجة 11.5 مقابل 8.5 نقاط. من اللحظات المميزة في البطولة تألق اليابانية ماميكا شينتشي والدنماركية ماري مادسن بتحقيقهما ضربة الحفرة بضربة واحدة عند الحفرة 18 في مشهد نادر يعكس الدقة والمهارة الاستثنائية في هذه الرياضة.

من جهته، أعرب تيمور حسن رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للهواة عن سعادته بالنتائج، مشيداً بجهود الفرق وكباتنها قائلاً: إن فريقي الرجال والسيدات قدما أداءً مذهلاً واستحقا استعادة الكأسين بفضل العمل الجماعي والمهارة الفائقة التي أظهروها طوال المنافسة.