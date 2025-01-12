فريق بريطانيا وأيرلندا يقترب من حسم لقب «تيم كاب» للغولف



اقترب فريق بريطانيا وأيرلندا من التتويج بلقب «تيم كاب» 2025 للغولف، بعدما عزز تقدمه على فريق أوروبا القارية بفارق 7 نقاط، في ختام اليوم الثاني من المنافسات التي تستضيفها ملاعب منتجع أبوظبي للغولف.



وانطلق فريق بريطانيا وأيرلندا بقوة منذ البداية، حيث أنهى جولة «الفوربولز» أول من أمس متقدماً بنتيجة 3½ - 1½.



وواصل الفريق تفوقه في مباريات «الفورسمز» أمس، محققاً سبع نقاط ونصف من أصل عشر نقاط متاحة خلال جولتي اللعب الرباعي، ليعزز تقدمه إلى 11 - 4 قبل مواجهات الفردي الحاسمة اليوم.



وتألق تومي فليتوود بشكل لافت في مباريات الرباعي، حيث سجل انتصارين، بدأهما مع قائد الفريق، جاستن روز بفوز مثير على قائد فريق أوروبا القارية، فرانشيسكو موليناري وزميله جوليان غويرييه.