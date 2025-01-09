نخبة الأبطال يشاركون في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف



أكدت اللجنة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف 2025 التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري في نادي الإمارات للغولف، أن روري ماكلروي سيدافع عن لقب البطولة في مواجهة نخبة من النجوم، حيث يشارك أيضاً فيكتور هوفلاند وجون رام وتومي فليتوود، إلى جانبهم أبطال البطولات الكبرى مثل بادريج هارينجتون، وباتريك ريد، وآدم سكوت، بالإضافة إلى الفائزين بسلسلة رولكس روبرت ماكنتاير ونيكولاي هوغارد.

وأكدت اللجنة أن الاستعدادات جارية لإخراج الحدث بأبهى صورة، وسينضم إلى البطولة لأول مرة النجمان الصاعدان أكشاي بهاتيا وديفيد فورد، المصنف الأول في جولة بي جي أيه للجامعات.

وتقدم البطولة هذا العام مبادرة «خطوة للأمام»، وهي مبادرة جديدة تحتفل بالفوائد الصحية للغولف من خلال تحفيز المتفرجين على النشاط وتحقيق أكبر عدد ممكن من الخطوات أثناء البطولة. ويمكن للمشاركين التسجيل وتتبع خطواتهم، مع جوائز لأفضل 3 مشاركين كل يوم.

وتظهر الأبحاث أن متفرجي الغولف يخطون في المتوسط أكثر من 11500 خطوة يومياً في الفعاليات، بما يوفر مزيجاً فريداً من النشاط البدني.

كما يشهد هذا العام أيضاً تحدياً مثيراً لمحبي لعبة روبلوكس، مع إطلاق شراكة مميزة تتضمن لعبة «جست سوينج» الشهيرة.

ويمكن لأكثر من 8000 لاعب روبلوكس في دولة الإمارات المشاركة في عالم الغولف والفوز بجوائز حصرية، كما سيتم إنشاء محطة ألعاب خاصة للجمهور الأصغر سناً، وقرية للبطولة تشمل الفنون والحرف اليدوية وورش العمل الصديقة للبيئة.