«صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تنطلق الأحد

تحتفل النسخة الـ 36 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بإطلاق النسخة الافتتاحية لبطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، والمقرر أن تقام الأحد المقبل وتهدف البطولة إلى تكريم منشئ محتوي الغولف، والكيفية التي أعادوا تعريف الطريقة التي يتم بها ممارسة هذه الرياضة وإبرازها عبر الإنترنت.

ويشارك في البطولة التي ستقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، مؤثرين لديهم ما يزيد على 20 مليون متابع عبر قنواتهم، حيث يتنافس 16 من صناع المحتوى في البطولة.

وقال ماك بوشر، الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص عبر إنستغرام ويوتيوب: «نبحث دائماً كصناع محتوى عن طرق جديدة لعرض جمال ومتعة لعبة الغولف، وأن نكون جزءاً من بطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، فإن ذلك فرصة رائعة لجلب شغفنا إلى واحد من أكثر الملاعب شهرة في العالم».

وقالت سارة وينتر، والتي يتابعها أكثر من نصف مليون شخص على إنستغرام: «يعد هذا الحدث مثالاً رائداً لكيفية تطور الغولف للتواصل مع الجماهير الأصغر سناً، ولدينا الفرصة مع إقامة بطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، لإظهار أن الغولف قادر أن يكون ممتعاً وجذاباً ومتاحاً للجميع».

بدوره، قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: تعد بطولة صناع المحتوى دبي ديزرت كلاسيك، شهادة على المكانة المتطورة للغولف، ونحن نبني جسراً بين عالمي الرياضة التقليدي والحديث من خلال التعاون مع صناع المحتوى الأكثر تفاعلاً في مجتمع الغولف.