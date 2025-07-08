ريتان بطل السلسلة الأوروبية في «السباق إلى دبي» للغولف

أحرز النرويجي كريستوفر ريتان اللقب الشرفي لـ«السلسلة الأوروبية»، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، التي تُقام تحت مظلة التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وذلك بعد نتائج متميزة، حققها في 6 بطولات، أقيمت هذا الموسم في تركيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا.

وأعلنت الجولة، أمس، فوز ريتان باللقب، بعد تتويجه ببطولة سودال البلجيكية المفتوحة، واحتلاله المركز الثاني في بطولة النمسا المفتوحة، إلى جانب حلوله في المركز الرابع في بطولة ألمانيا المفتوحة، ليكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن تأهله إلى سلسلة بطولات «باك 9»، التي تضم نخبة بطولات الموسم، وتُختتم في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل.

يحتل ريتان حالياً المركز الخامس في الترتيب العام لتصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 1593 نقطة، ليقترب أكثر من دائرة التنافس على اللقب النهائي للموسم.

ويستمر الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد تحت شعار «السباق إلى دبي»، ليشمل إقامة ما لا يقل عن 42 بطولة في 26 دولة عبر قارات العالم، بمشاركة أبرز نجوم اللعبة.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ 70 الأولى في التصنيف العام إلى التصفيات الختامية، التي تنطلق ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، المقامة في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويتأهل منها أفضل 50 لاعباً إلى بطولة «جولة دي بي ورلد»، التي تُقام في نادي عقارات جميرا للغولف بدبي من 13 إلى 16 نوفمبر، لتحديد بطل الموسم.