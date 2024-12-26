8 ميداليات لغولف الإمارات في «بطولة التعاون الخليجي»

حققت منتخبات الإمارات للغولف إنجازاً متميزاً بعد أن حصدت 8 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات في ختام بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط، والتي عقدت خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وتنوعت الميداليات بين 4 ميداليات ذهبية على مستوى الفرق والفردي للسيدات والفتيات تحت 16 سنة، علاوة على ميداليتين فضيتين في فردي الفتيات والسيدات، وبرونزيتين لمنتخب الشباب تحت 16 سنة وفردي السيدات.

وأعرب اللواء طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن فخره بالإنجازات المحققة، مؤكداً أن الاستراتيجية الطموحة التي وضعها الاتحاد بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أثمرت عن هذه النتائج المشرفة، مشيداً بالعمل الجاد الذي انعكس على أداء اللاعبين واللاعبات، داعياً لمواصلة تطوير اللعبة لتظل الإمارات في طليعة المنافسين على مستوى الخليج.