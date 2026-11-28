

تستهل جولة مينا للغولف، التي تتخذ من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها، موسمها الجديد، اليوم، بإقامة بطولة القاهرة المفتوحة في نادي مدينتي للغولف بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 96 لاعباً يمثلون 20 دولة، من بينهم أسطورة سباقات الدراجات النارية، إلى جانب نخبة من المحترفين الدوليين.

وتعد الجولة مبادرة إماراتية لتطوير رياضة الغولف على المستويين الإقليمي والدولي، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة ضمن نظام التصنيف العالمي الرسمي للغولف، بما يتيح للاعبين المشاركين فرصة اكتساب الخبرة التنافسية وحصد النقاط المؤهلة للمشاركة في البطولات العالمية.

ويشارك أحمد سكيك في منافسات البطولة ضمن مسيرته الاحترافية، إلى جانب الإنجليزي جوش هيل، الذي نشأ في دبي. وتعد بطولة القاهرة المفتوحة المحطة الأولى ضمن ثلاث بطولات تستضيفها مصر خلال أقل من أسبوعين، تليها بطولة «نيو جيزة كلاسيك» من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، ثم بطولة مصر المفتوحة من 8 إلى 10 ديسمبر.