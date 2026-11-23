

تجاوزت إيرادات الرعاية التجارية لجولة الغولف الأمريكية للمحترفين «PGA Tour» حاجز المليار دولار خلال عام 2026، بعدما سجلت نمواً بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بتجديد اتفاقيات رعاية وإبرام شراكات جديدة مع مؤسسات من قطاعات اقتصادية مختلفة، بالتزامن مع استعداد الجولة لإجراء تغييرات على نظام بطولاتها اعتباراً من عام 2028، بهدف تعزيز قيمتها التجارية وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات.



وكشفت بيانات أعلنتها الجولة الأمريكية في نوفمبر الجاري أن إيرادات عقود الرعاية تجاوزت مليار دولار للمرة الأولى، في تطور يعزز مكانة الغولف ضمن الرياضات القادرة على جذب استثمارات تجارية كبيرة، مستفيدة من انتشار بطولاتها وقاعدتها الجماهيرية واهتمام الشركات بالارتباط بالمنافسات الاحترافية.



وجاء النمو مدفوعاً بتجديد عدد من اتفاقيات الرعاية طويلة الأجل، إلى جانب استقطاب شركاء تجاريين جدد من قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات المختلفة، ما ساعد على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على مجموعة محدودة من الرعاة.



وأكد دروف براساد، المدير التجاري للجولة الأمريكية، أن النتائج المسجلة خلال العام الجاري تشير إلى استمرار ثقة الشركات في مستقبل بطولات الغولف، موضحاً أن خطط تطوير المنافسات تحظى باهتمام المؤسسات التجارية الراغبة في توسيع استثماراتها الرياضية.



وتعمل الجولة الأمريكية، بقيادة رئيسها التنفيذي برايان رولاب، على تطوير نظام المنافسات اعتباراً من عام 2028، من خلال تقسيم البطولات إلى سلسلتين رئيسيتين، الأولى تضم نخبة اللاعبين وأكبر الجوائز المالية، والثانية تمنح اللاعبين فرصاً للتقدم والمنافسة على المشاركة في بطولات المستوى الأعلى.



ومن المقرر أن تضم سلسلة البطولات الرئيسية «البطولات الكبرى» نحو 130 لاعباً يتنافسون في قرابة 24 بطولة، على ألا يقل مجموع الجوائز المالية لكل بطولة عن 20 مليون دولار، ما يعني تخصيص ما لا يقل عن 480 مليون دولار من الجوائز لهذه المنافسات، وفق العدد المستهدف للبطولات.



أما «سلسلة بطولات التحدي»، فتتضمن نحو 20 بطولة، بحد أدنى للجوائز المالية يبلغ 4 ملايين دولار لكل بطولة، أي ما لا يقل عن 80 مليون دولار إجمالاً، مع توفير نظام يسمح للاعبين بالانتقال إلى المستوى الأعلى وفق نتائجهم الرياضية.



وبناءً على هذه الأرقام، قد يبلغ الحد الأدنى لمجموع الجوائز في السلسلتين نحو 560 مليون دولار، إذا أقيمت البطولات بالأعداد المعلنة، وهو مبلغ يخص الجوائز المخصصة للاعبين، ولا يمثل إجمالي إيرادات الجولة أو تكاليف تشغيلها.



وتراهن إدارة الجولة على أن يساعد النظام الجديد على رفع القيمة التجارية للمنافسات، من خلال تقديم بطولات تجمع أبرز اللاعبين وتمنح الجهات الراعية فرصاً كبرى للوصول إلى الجماهير، إلى جانب توفير مستويات مختلفة من الشراكات تتناسب مع طبيعة كل بطولة وحجمها.



وأشار براساد إلى أن معظم بطولات السلسلة الرئيسية حصلت بالفعل على اتفاقيات رعاية، في حين تواصل المؤسسة التفاوض مع جهات مهتمة برعاية بطولات السلسلة الثانية، رغم أن تسويق المنافسات ذات الجوائز الأقل يمثل تحدياً تجارياً أكبر.

وتشهد خريطة الرعاية تغييرات أخرى، مع اقتراب انتهاء بعض الاتفاقيات التاريخية المرتبطة بمنافسات ختام الموسم، ما يدفع إدارة الجولة إلى البحث عن شراكات بديلة تضمن استمرار التدفقات المالية وتطوير الأنشطة التجارية المصاحبة للبطولات.

وتتيح إعادة تنظيم المنافسات فرصاً لتوزيع حقوق الرعاية على عدد أكبر من البطولات والفعاليات، بما يسمح بإبرام اتفاقيات جديدة وزيادة عدد المؤسسات المشاركة في تمويل الأنشطة الرياضية والتسويقية.



وتحتفظ الجولة الأمريكية باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار ضختها مجموعة استثمارية رياضية في ذراعها التجارية، ولم تستخدمها حتى الآن، وفق تصريحات الإدارة التجارية للجولة، في وقت تبحث فيه المؤسسة عن أفضل السبل لتوظيف هذه الأموال في تطوير أعمالها.