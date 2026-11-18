أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2027» مشاركة النيوزيلندي ريان فوكس، بطل بطولة «ذا أوبن» هذا العام، والنرويجي فيكتور هوفلاند، بطل نسخة 2022، في منافسات البطولة التي يستضيفها نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير المقبل.

وأوضحت اللجنة، أن الثنائي ينضم إلى الأيرلندي روري ماكلروي، الذي أكد مشاركته الشهر الماضي، سعياً لإحراز اللقب للمرة الخامسة.

ويخوض فوكس البطولة بعد تتويجه هذا العام بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة «ذا أوبن»، محققاً أول ألقابه في البطولات الكبرى، ليصبح ثاني لاعب نيوزيلندي يفوز باللقب بعد السير بوب تشارلز عام 1963، كما سبق له الفوز ببطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» عام 2023، ولقبين في جولة «بي جي إيه» الأمريكية عام 2025، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك عام 2022.

وقال فوكس إنه يتطلع إلى العودة إلى دبي والمنافسة على اللقب، مؤكداً أن ملعب المجلس يجمع نخبة من أفضل لاعبي العالم، ومعرباً عن أمله في المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

ويعود هوفلاند إلى البطولة التي توج بلقبها عام 2022 بعد فوزه على الإنجليزي ريتشارد بلاند في أول حفرة فاصلة، كما أحرز كأس فيديكس عام 2023، وحقق لقبه الثامن في جولة «بي جي إيه» الأمريكية بفوزه ببطولة «ترافيلرز» في يونيو الماضي.

وأكد هوفلاند أنه يحتفظ بذكريات مميزة عن تتويجه في دبي، معرباً عن تطلعه للمنافسة مجدداً على اللقب، ومشيراً إلى أن فوزه الأخير عزز ثقته في استعادة أفضل مستوياته.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة، إن انضمام فوكس وهوفلاند إلى جانب ماكلروي يمنح نسخة 2027 بداية قوية، لافتاً إلى أن فوز فوكس ببطولة «ذا أوبن» يعد من أبرز إنجازات الموسم، فيما يمتلك هوفلاند خبرة التتويج على ملعب المجلس، مع الإعلان عن أسماء جديدة خلال الأسابيع المقبلة.