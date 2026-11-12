لويتن يبدأ مشواره في ختامية «دي بي ورلد» للغولف بصدارة الجولة الأولى

تصدر الهولندي يوست لويتن منافسات الجولة الأولى من بطولة جولة «دي بي ورلد» الختامية للغولف، المقامة على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، بعدما سجل 67 ضربة، بواقع 5 ضربات تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الدنماركي ياكوب سكوف أوليسن.

وحقق لويتن أفضل نتيجة له على هذا الملعب منذ عام 2016، بعدما سجل 7 ضربات «بيردي» مقابل ضربتين «بوغي»، وذلك في مشاركته بالبطولة بصفته آخر المتأهلين إلى المنافسات التي تضم أفضل 50 لاعباً.

وأكد لويتن عقب الجولة أنه اعتمد أسلوباً هجومياً في اللعب لعدم وجود ما يخسره بعد تأهله في اللحظات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن تصدره الجولة الافتتاحية.

وجاء أوليسن في المركز الثاني برصيد 68 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل، فيما تقاسم المركز الثالث برصيد 69 ضربة، بواقع 3 ضربات تحت المعدل، كل من الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، والفرنسي فيكتور بيريز، والإيطاليين غريغوريو دي ليو وفرانشيسكو لابورتا، إلى جانب فريدي شوت.

ويحتاج ماكلروي إلى إنهاء البطولة في المركز الرابع منفرداً أو أفضل للإبقاء على فرصه في تجاوز الإسباني أوجينيو تشاكارا، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولن مونتغمري بإحراز لقب ترتيب الموسم للمرة الثامنة.

وأنهى تشاكارا الجولة الأولى عند المعدل برصيد 72 ضربة، فيما سجل الأمريكي باتريك ريد 75 ضربة، بواقع 3 ضربات فوق المعدل. وفي ختام الجولة الأولى، توج الياباني كوتا كانيكو بجائزة «السير هنري كوتون» لأفضل لاعب صاعد في الموسم، بعد أن كان اللاعب الصاعد الوحيد المتأهل إلى البطولة الختامية.