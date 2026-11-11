جون رام يسعى إلى ثنائية أبوظبي ودبي في ختام جولة «دي بي ورلد» للغولف

يسعى الإسباني جون رام إلى الجمع بين لقبي أبوظبي ودبي في أسبوعين متتاليين ضمن سلسلة رولكس، عندما يخوض منافسات جولة «دي بي ورلد» الختامية، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، على ملعب «إيرث» في عقارات جميرا للغولف، حيث قد يمنحه الفوز لقب «السباق إلى دبي» للمرة الثانية.



وكان رام قد وصل إلى بطولة أبوظبي «الدار» للغولف الأسبوع الماضي وهو في المركز 51 في تصنيف «السباق إلى دبي»، ورفع فوزه على ملعب ياس لينكس رصيده إلى 11 لقباً في جولة دي بي ورلد، منها 6 في سلسلة رولكس، ونقله إلى المركز السادس في ترتيب الموسم، إذ يعود رام إلى ملعب يعرفه جيداً، بعدما فاز 3 مرات في 5 مشاركات على نفس الملعب، وحلّ بين الخمسة الأوائل في المرتين الأخريين.



وقال رام: «حتى لو فزت في أبوظبي، لم أكن أتصوّر أن تبقى لي فرصة للفوز بلقب السباق إلى دبي، وهذا يمنحني دافعاً إضافياً ويجعل لهذا الأسبوع أهمية أكبر بالنسبة إليّ».



وأضاف: «لعبت جيداً هذا العام، لكن للأسف قدمت أداء أقل في بعض البطولات الكبرى، إلا أنه كانت لدي فرصة جيدة للفوز ببطولة بي جي إيه الأمريكية، أما في البطولات الكبرى الـ3 الأخرى فلم أقدّم ما يكفي، راضٍ عن العام في مجمله، لكن هذه البطولات تعني الكثير لنا جميعاً، ولهذا ألوم نفسي بعض الشيء».



وإذا أحرز رام لقب الموسم للمرة الثانية، فسيكون هدفه التالي معادلة حصيلة سيفي باليستيروس، الذي فاز بكأس «هاري فاردون» 6 مرات، ثم تجاوزها.

وأوضح رام: «سيعني لي اللقب الكثير، وأراه خطوة تقرّبني مما حقّقه سيفي، فالطريق ما زال طويلاً، وقد أقدّر قيمة اللقب الثاني أكثر إذا بلغت يوماً 5 ألقاب أو 6، وبعدها سأفكّر في حصيلة كولن مونتغمري، وربما في حصيلة روري ماكلروي أيضاً، أيّاً كان عدد ألقابه حينها».



وختم: «بعد اللقب الأول، تتّضح قيمة الثاني والثالث حين تقترب من رصيد من يسبقك، أو حين تنتهي مسيرتك وتتأمّل ما حقّقته، وسيكون لهذا الفوز وقع خاص إذا استطعت حسم اللقب في الأسبوعين الأخيرين، بعدما كنت أظن أنني خارج دائرة المنافسة».