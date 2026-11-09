الإمارات تتوج بذهبية بطولة العالم المدرسية للغولف



توج منتخب الإمارات المدرسي للغولف بلقب منافسات الفرق في بطولة العالم المدرسية للغولف 2026، التي استضافها نادي «تازغزوت» للغولف بمدينة أغادير في المملكة المغربية، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات يمثلون 19 دولة، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري.



وجاء تتويج المنتخب الإماراتي بعد تصدره الترتيب العام للفرق بنتيجة إجمالية بلغت 10 ضربات تحت المعدل «-10»، متقدماً على منتخب تايبيه الصيني الذي حل ثانياً بنتيجة «+8»، فيما جاء المنتخب المغربي ثالثاً بنتيجة «+10».



وحقق لاعبو الإمارات ثلاث ميداليات في المنافسات الفردية، إذ أحرز أودهان كريستوفر فيتزجيرالد ذهبية فئة تحت 15 عاماً بنتيجة 3 ضربات تحت المعدل «-3»، ونال ألكسندر روشيكا فضية فئة تحت 18 عاماً للبنين بنتيجة 10 ضربات تحت المعدل «-10»، فيما حصلت أنورادا تشاودهوري على برونزية فئة تحت 18 عاماً للبنات بنتيجة 3 ضربات فوق المعدل «+3».



وضم المنتخب الإماراتي المتوج باللقب كلاً من: أودهان كريستوفر فيتزجيرالد، وألكسندر روشيكا، وأنورادا تشاودهوري، وليّا ديزيريه ماكولوم، ليرفع رصيد الإمارات في البطولة إلى أربع ميداليات، بواقع ذهبية في منافسات الفرق، وثلاث ميداليات فردية «ذهبية وفضية وبرونزية».



وجاءت المشاركة بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي واتحاد الإمارات للغولف، الذي تولى اختيار اللاعبين ومتابعتهم فنياً وتوفير الدعم اللازم لهم، فيما شهدت البطولة منافسات فردية وللفرق لفئتي تحت 15 و18 عاماً للبنين والبنات، وأقيمت على مدار أربع جولات بواقع 18 حفرة يومياً.



وأكد اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن البطولة تعد من الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وتهدف إلى تطوير رياضة الغولف المدرسية، واكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز فرص التنافس وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.



وأوضح الاتحاد أن الوفد ترأسه الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب الوفد الإداري المرافق.

وأضاف: هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى لاعبي الإمارات وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية، ويؤكد أهمية الاستثمار في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، إلى جانب تعزيز التعاون بين اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي واتحاد الإمارات للغولف لدعم الرياضة المدرسية الوطنية.

وأعرب اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن اعتزازه بالإنجاز، مؤكداً أنه يمثل ثمرة استراتيجية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة اللعبة في المدارس والأندية، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير مسار متكامل يهيئ اللاعبين واللاعبات لتمثيل الدولة والمنافسة على الألقاب، مشيراً إلى أهمية المعسكرات التدريبية في رفع مستوى الجاهزية وتقييم التطور الفني قبل الاستحقاقات الدولية.

وأكد الهاشمي أن الاتحاد يحرص على إتاحة فرص ممارسة الغولف وتطوير المواهب لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة اللعبة وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف أن التتويج بكأس الفرق وصعود ثلاثة لاعبين إلى منصات التتويج في الفردي يعكسان فاعلية العمل القاعدي، مشيراً إلى أن الطموحات تتواصل مع مشاركة منتخبي الرجال والسيدات في البطولة العربية بالدوحة، في منافسة قوية مع المنتخب المغربي، معرباً عن أمله في مواصلة حصد الألقاب ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية.

واختتم الهاشمي بالتأكيد أن صناعة أبطال قادرين على المنافسة عالمياً تمثل الهدف الأسمى للاتحاد، وأن إنجاز ناشئي وناشئات الإمارات في المغرب يعزز الثقة بالمسار التطويري الذي تنتهجه اللعبة.