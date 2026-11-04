غوارديولا يشارك في بطولة أبوظبي للغولف



شارك الإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في منافسات المحترفين والهواة للغولف على ملعب ياس لينكس في أبوظبي، برفقة لاعب الغولف الإنجليزي تومي فليتوود، وذلك قبل انطلاق بطولة أبوظبي «الدار» للغولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري.



ويستهل فليتوود، المقيم في الإمارات، غداً الخميس، مشاركته في البطولة، سعياً إلى إحراز لقبه الثالث في أبوظبي، بعدما توج باللقب عامي 2017 و2018، واقترب من تحقيق الفوز في النسخة الماضية قبل خسارته أمام الإنجليزي آرون راي في جولة فاصلة على ملعب ياس لينكس.

وتعد البطولة محطة افتتاحية للتصفيات الختامية لموسم جولة دي بي ورلد.