منتخبا الإمارات للغولف للرجال والسيدات إلى الدوحة لخوض تحدي البطولة العربية

تغادر بعثة منتخبي الإمارات للغولف للرجال والسيدات، صباح غدٍ الأربعاء، متوجهة إلى دولة قطر الشقيقة، للمشاركة في منافسات البطولة العربية الخامسة والأربعين للرجال والسابعة عشرة للسيدات، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري، على ملاعب نادي الدوحة للغولف، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات العربية، في منافسات يتطلع خلالها منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية ومواصلة الحضور الإماراتي المميز على منصات التتويج العربية.

يرأس البعثة اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وتضم في عضويتها خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد والمدرب فيصل سرغيني، وبينما يمثل منتخب الرجال: محمد سكيك ونائل شراط وسام مولان وجوناثان سيلفاراج، يضم منتخب السيدات: آسيا سليم، وانتصار ريتش، ولارا الشعيب، في تشكيلة تجمع بين الطموح والرغبة في تقديم مستويات تنافسية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، وتؤكد اهتمام الاتحاد بتعزيز مشاركة الرجال والسيدات في الاستحقاقات العربية.

وأكد خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد وتطوير المنتخبات الوطنية، وفرصة لتعزيز خبرات اللاعبين واللاعبات من خلال الاحتكاك بنخبة من أبرز المواهب العربية، مشدداً على تطلع الاتحاد إلى مشاركة قوية ونتائج إيجابية تواكب الطموحات.

وقال خالد الشامسي: نغادر إلى الدوحة بتفاؤل كبير وثقة بقدرات لاعبينا ولاعباتنا، ونتطلع إلى أن يقدم المنتخبان مستويات فنية مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة الغولف في دولة الإمارات من تطور، وأن تكون مشاركتنا على مستوى الطموحات، سواء من حيث الأداء أو النتائج، وتمثيل الدولة بالصورة التي تليق بمكانتها الرياضية.

وأضاف: نحرص في اتحاد الإمارات للغولف على منح منتخبي الرجال والسيدات الاهتمام ذاته، وتوفير فرص المشاركة، وعلى مواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز حضور الغولف الإماراتي في مختلف المحافل. وأشاد الشامسي بجهود الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين واللاعبات في التحضير لهذا الاستحقاق، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تقديم مشاركة مشرفة، ومتمنياً التوفيق وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها أسرة الغولف الإماراتية.