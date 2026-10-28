ريان أحمد وجوناثان سيلفراج يمثلان الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لـ «غولف الهواة»

تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للغولف للهواة 2026، التي تستضيفها ملاعب تي أراي لينكس في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 40 دولة، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المخصصة للاعبي الجولف الهواة.

ويمثل دولة الإمارات في البطولة اللاعبان ريان أحمد وجوناثان سيلفراج، اللذان يخوضان المنافسات بصورة فردية، في مواجهة نخبة من أبرز المواهب الواعدة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ضمن مشاركة تستهدف تعزيز خبراتهما الفنية والتنافسية، وإتاحة الفرصة أمامهما لاكتساب المزيد من الخبرة في البطولات الدولية.

ويشارك اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، في الإشراف على فعاليات ومنافسات البطولة، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يدعم جهود تنظيم هذا الحدث القاري الذي يستقطب نخبة من لاعبي الغولف الهواة، ويعزز مكانة اللعبة وانتشارها في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود اتحاد الإمارات للغولف الرامية إلى توسيع حضور لاعبيه في المحافل الدولية، وصقل قدراتهم من خلال الاحتكاك بمستويات فنية متنوعة، بما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة ومواصلة تطوير رياضة الجولف في الدولة.

وتُقام المنافسات على مدار أربعة أيام، حيث تشهد البطولة غداً الخميس الجولة الأولى، تليها الجولة الثانية بعد غداً الجمعة، وعقب إتمام 36 حفرة، يُحدَّد اللاعبون المتأهلون إلى الجولتين الأخيرتين وفقاً لنظام البطولة. وتُقام الجولة الثالثة السبت المقبل، قبل أن تُختتم المنافسات الأحد الأول من نوفمبر بالجولة النهائية، يعقبها تتويج الفائزين.

وتكتسب البطولة أهمية إضافية على أجندة الغولف الدولية، إذ تمنح بطلها فرصة المشاركة في بطولة الماسترز لعام 2027، إلى جانب فرصة التأهل إلى بطولة ذا أوبن، ما يرفع من مستوى التنافس بين المشاركين، ويمنح اللاعبين الهواة فرصة مهمة للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة العالمية.