تعاون «اتحاد الغولف» و«الإمارات لدعم المواهب الرياضية» وراء تميز كأس الإمارات للناشئين 2026

تختتم مساء اليوم بطولة كأس الإمارات للناشئين للغولف 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، وحجاء التعاون خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير المزيد من الفرص التنافسية أمام اللاعبين الناشئين في دولة الإمارات. كما أكد التعاون على تميز البطولة، وأهمية تكامل الجهود المؤسسية في اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الغولف، بما يدعم بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة التي امتدّت على مدار ثلاثة ايام وسط منافسة مثيرة وسيتم بختامها توزيع الكؤوس والجوائز المخصصة للفائزين الثلاثة من كل فئة سنية إلى جانب الهدايا التقديرية للمتميزين خلال هذه البطولة

وشهدت البطولة مشاركة لاعبي الغولف الناشئين من مختلف الجنسيات، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 17 سنة فما دون، و15 سنة فما دون، و13 سنة فما دون، حيث يخوض المشاركون منافسات تمتد على مدار ثلاثة أيام، في أجواء رياضية تهدف إلى اختبار قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز روح المنافسة، وإكسابهم الخبرة اللازمة لمواصلة التطور والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

وجسد التعاون بين اتحاد الإمارات للغولف ولجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية توجهًا مشتركًا نحو تعزيز منظومة تطوير الرياضة في الدولة، من خلال الجمع بين خبرات الاتحاد في تنظيم وتطوير رياضة الغولف، ودور اللجنة في اكتشاف الرياضيين الواعدين ودعم قدراتهم، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لنمو المواهب الشابة وصقل إمكاناتها.

كما مثلت البطولة محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الغولف على مستوى الفئات السنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الصغار للمشاركة في منافسات منظمة وفق معايير تنافسية، بما يساعدهم على اكتساب الثقة والخبرة، ويعزز فرص انتقالهم إلى مستويات أعلى في المستقبل.

وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن تنظيم البطولة يأتي في إطار الاهتمام المستمر بتطوير المواهب الناشئة وتوفير الفرص التي تساعدها على تحقيق طموحاتها الرياضية، مشيرًا إلى أن المنافسة لا تقتصر على حصد النتائج والميداليات، بل تمتد إلى بناء شخصية اللاعب وتعزيز ثقته بنفسه وإعداده للمراحل المقبلة.

وقال الهاشمي: «إن كل فرصة تُمنح للاعبي الغولف الناشئين للمشاركة في المنافسات تمثل استثمارًا في مستقبل اللعبة في بطولة كأس الإمارات للناشئين لا تقتصر أهميتها على النتائج، وإنما تهدف إلى منح اللاعبين الخبرة والثقة والأساس التنافسي الذي يحتاجون إليه لمواصلة التطور والتقدم. وبدعم لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، نواصل العمل على توفير المزيد من الفرص أمام المواهب الشابة لتطوير قدراتها وتحقيق إمكاناتها».

يذكر ان، منافسات البطولة أقيمت في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، الذي يضم ملعبًا مكونًا من 18 حفرة، بمعدل 72 ضربة، من تصميم شركة «نيكلاوس ديزاين» العالمية المتخصصة في تصميم ملاعب الغولف.



