سايمون كوركيل: إثر «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» الاقتصادي تجاوز 250 مليون درهم

أكد سايمون كوركيل، الرئيس التنفيذي لشركة فالكون وشركاه والمدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، أن إقامة النسخة المقبلة من بطولة الغولف الأعرق على مستوى المنطقة، ترفع حجم التحديات لمواكبة النجاحات المتراكمة على مدى نحو أربعة عقود من الزمن.

وحول ما تضيفه البطولة إلى اقتصاد دبي، قال: التأثير كبير، فقد أظهر تقييم مستقل أن نسخة بطولة 2026 حققت أثراً اقتصادياً على دبي بقيمة 250.1 مليون درهم، إلى جانب ما يُقدّر بنحو 15.605 ليالٍ فندقية في المدينة، وهذا يعني المزيد من الأعمال لقطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والعديد من القطاعات الأخرى، كما وافق 97 % من حاملي التذاكر على أن فعاليات من هذا النوع تسهم في تحسين جودة الحياة لسكان دبي.

وعن دور البطولة في تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية، قال كوركيل: في فالكون وشركاه، يتمثل دورنا في تعزيز حضور دبي وسمعتها على الساحة العالمية، وتُعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك واحدة من أفضل الوسائل التي نمتلكها لتحقيق ذلك، وفي عام 2026، حققت البطولة قيمة عالمية في مجال العلاقات العامة بلغت 422 مليون دولار، وقيمة صافية للرعاية بلغت 205 ملايين دولار، إلى جانب 5.432 ساعة من التغطية التلفزيونية، مع وصول محتمل إلى 742.1 مليون أسرة.

وحول الدور الذي لعبته البطولة في نمو رياضة الغولف في المنطقة منذ انطلاقتها في عام 1989، قال كوركيل: عندما أُقيمت بطولة دبي ديزرت كلاسيك للمرة الأولى عام 1989، كانت أول بطولة ضمن جولة دي بي ورلد تُقام في منطقة الخليج، ويُنسب إليها الفضل في تمهيد الطريق لترسيخ حضور رياضة الغولف في الشرق الأوسط، وغالباً ما يُطلق عليها لقب «البطولة الكبرى في الشرق الأوسط». واليوم، تُعد أقدم بطولة احترافية للغولف في المنطقة، وإحدى البطولات الرئيسية ضمن سلسلة رولكس، وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم معنا شريكاً مؤسساً منذ النسخة الأولى للبطولة، وتضم قائمة أبطالنا أسماء مثل سيفي باليستيروس، وإيرني إلس، وتايغر وودز، وروري ماكلروي. وهذا تاريخ يمكن لدبي أن تفخر به كثيراً.

وركز كوركيل على اهتمام البطولة بالاستدامة، وقال: كنا أول بطولة غولف في الشرق الأوسط تحصل على شهادة GEO، وقد حافظنا عليها الآن لأربعة أعوام متتالية. وفي عام 2026، تم تحويل 100 % من النفايات بعيداً عن المكبات، كما استخدم 72 % من الجماهير وسائل النقل العام، وساعد في ذلك وجود محطة مترو الفردان للصرافة عند مدخل نادي الإمارات للغولف.

وفي نسخة 2027، ستقدم شركة نوتبلا، الفائز بتحدي الحاضة الخضراء الذي نظمناه مع ديليوت، عبوات مصنوعة من الأعشاب البحرية في بعض منافذ المأكولات والمشروبات المختارة، حيث نريد أن نظهر أن الفعاليات الكبرى يمكن تنظيمها بطريقة مسؤولة.

ووجه كوركيل رسالة إلى المقيمين في دبي ودولة الإمارات، قائلاً: تعالوا وانضموا إلينا. بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هي احتفاء بدبي، ويسعدنا أن نرحب بالسكان والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات في نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027.