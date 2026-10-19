ختام ناجح للبطولة الشهرية لـ «غولف المواطنين» بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

الهاشمي: البطولة تعزز التواصل بين الأجيال وتدعم تطور اللعبة

حققت البطولة الشهرية الأولى للمواطنين للغولف، التي استضافها نادي أبوظبي للغولف، نجاحاً لافتاً بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل السنية، في أجواء رياضية مميزة جمعت بين التنافس الفني والتواصل المجتمعي، وعكست الاهتمام المتزايد بتعزيز قاعدة ممارسة الغولف في دولة الإمارات.

شهدت البطولة حضوراً مميزاً لقيادات اللعبة وروادها، يتقدمهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للغولف، واللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، وخلفان الكعبي، ودرويش القبيسي، إلى جانب عدد من لاعبي الغولف من الرعيل الأول، وأكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الإمارات للغولف، في مشهد يعكس حرص أسرة اللعبة على دعم المبادرات التي تجمع الأجيال المختلفة، وتشجع المواطنين على المشاركة والتنافس وتطوير مستوياتهم الفنية.

وفي منافسات الفرق، انتزع فريق علياء القبيسي المركز الأول بمجموع 35 نقطة، بمشاركة خالد القبيسي وعلي سعيد وبول شيلدز، ليحصد الفريق لقب البطولة بعد أداء مميز. وبنفس الوقت نجح أكرم سكيك في قيادة فريقه للمركز الثاني بمجموع 33 نقطة، وضم إلى جانبه سعيد ميران وستيوارت سميث ومحمد المشرخ.

وعكست النتائج تقارب المستويات بين الفرق المتنافسة، حيث حُسم المركزان الثاني والثالث من خلال كسر التعادل، في مؤشر على قوة المنافسة والندية التي شهدتها البطولة.

وعلى صعيد منافسات المحترفين، أحرز اللاعب جاك ديفيدسون المركز الأول بعدما قدم أداءً مميزاً أنهاه بمجموع 67 ضربة، محققاً خمس ضربات تحت المعدل. وجاء فيصل السرغيني في المركز الثاني بمجموع 70 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل، فيما حل هاندري سنِتلر ثالثاً بمجموع 71 ضربة، بواقع ضربة واحدة تحت المعدل.

وأظهرت نتائج المحترفين المستوى الفني الذي شهدته المنافسات، في ظل مشاركة لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرات التي أسهمت في إثراء أجواء البطولة ورفع مستوى التحدي على أرضية نادي أبوظبي للغولف.

وفي ختام البطولة، قام اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، ونيدن فيشر، المدير التنفيذي لشركة أديداس، بتقديم الجوائز والهدايا التذكارية للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفرق والفردي، بحضور اللاعبين المشاركين وعدد من أولياء الأمور.

جاء حفل التتويج تتويجاً ليوم رياضي حافل بالمنافسة والتفاعل، عكس أهمية الشراكة بين الجهات الرياضية والداعمين في إنجاح البطولات وتعزيز استمراريتها

وأشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة، وبالحضور المميز لقيادات الغولف الإماراتي ورواد اللعبة واللاعبين من مختلف المراحل السنية، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في تعزيز انتشار اللعبة وتوفير فرص منتظمة للتنافس وتطوير المهارات.

وقال الهاشمي: إن المشاركة الواسعة في البطولة الشهرية الأولى للمواطنين للغولف تعكس الاهتمام المتنامي باللعبة، كما أن وجود قيادات اللعبة وروادها إلى جانب اللاعبين من مختلف الأجيال يحمل قيمة كبيرة، لما يمثله من تواصل بين أصحاب الخبرة والمواهب الجديدة، ويعزز روح الانتماء إلى أسرة الغولف الإماراتي.

وأضاف: نحرص على دعم المبادرات التي تمنح اللاعبين المواطنين فرصاً مستمرة للمشاركة والاحتكاك واكتساب الخبرة، فالبطولات الشهرية تمثل محطة مهمة لتطوير المستويات الفنية، وتحفيز اللاعبين على الاستمرار في ممارسة اللعبة، إلى جانب دورها في اكتشاف المواهب الواعدة وإعدادها للمنافسات المقبلة.

ووجه الهاشمي الشكر إلى نادي أبوظبي للغولف على استضافة البطولة، وإلى جميع المشاركين والجهات الداعمة والقائمين على التنظيم، مشيداً بتفاعل أولياء الأمور وحرصهم على متابعة أبنائهم وتشجيعهم.