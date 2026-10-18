تشاكارا ينتزع صدارة «السباق إلى دبي» للغولف بفوزه بلقب «دي بي ورلد الهند المفتوحة»

انتزع يوجينيو تشاكارا، صدارة الترتيب في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وذلك إثر فوزه، مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة دي بي ورلد الهند المفتوحة، التي أقيمت برعاية موانئ دبي العالمية في مدينة دلهي، بمشاركة ألمع نجوم العالم، ليشعل الإسباني الصراع على لقب بطل موسم جولة دي بي ورلد الذي يقترب من الحسم في النهائيات التي ستقام في أبوظبي ودبي على التوالي خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونجح تشاكارا في إنهاء البطولة بإجمالي 21 ضربة تحت المعدل، ليكسب لقبه الثالث في موسم يُعد استثنائياً للاعب ذي الـ26 عاماً، كما أنه رفع إجمالي رصيد ألقابه في الجولة إلى 4، حيث سبق له تحديداً الفوز بلقب بطولة الهند المفتوحة في عام 2025.

وتقدم تشاكارا إلى المركز الأول في تصنيف «السباق إلى دبي»، على حساب الأمريكي باتريك ريد الذي يحتل المركز الثاني، وهو الذي اكتفى بالمركز الـ23 في البطولة الهندية، فيما يوجد في المركز الثالث الأيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب بطل الموسم، والذي جاء بدوره في المركز الـ42 على الأراضي الهندية.

وفي ضوء نتائج هذه البطولة يحتدم الصراع على لقب بطل موسم جولة دي بي ورلد، حيث تقام خلال الأسبوع الجاري بطولة جينيسيس الكورية، وتليها البطولتان الختاميتان، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي»، إلى بطولة أبوظبي الدار المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، ومن ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه، وتشهد تتويج بطل الموسم.

وجاء الحضور الإماراتي متميزاً في منافسات بطولة الهند المفتوحة أيضاً، بعدما نجح أدريان أوتايجي، لاعب الإمارات في إنهاء المنافسات ضمن قائمة العشرة الأوائل «التوب 10»، حيث جاء في المركز التاسع برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

وأسهمت هذه النتيجة في تقدم أوتايجوي 5 خطوات، ليوجد حالياً في المركز الـ36 في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويضمن نظرياً التأهل إلى نهائيات الموسم، بانتظار البطولة الأخيرة في كوريا الجنوبية.

وسيكون أوتايجوي في حال إتمام المهمة، أول لاعب يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي دولة من المنطقة، ينجح في التأهل إلى نهائيات واحدة من أكبر الجولات الاحترافية في رياضة الغولف، في إنجاز مبهر للغاية.