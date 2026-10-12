أوتايجوي يطرق أبواب نهائيات «جولة دي بي ورلد» للغوللف بتجاوز حاجز الألف نقطة

رفع أدريان أوتايجوي، لاعب الإمارات، رصيده إلى 1093 نقاط في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، ليطرق أبواب التأهل إلى نهائيات موسم جولة دي بي ورلد، وذلك بعدما حل سابعاً في بطولة إسبانيا المفتوحة التي اختتمت أمس في مدريد، وشهدت فوز الأسكتلندي فورست جرانت باللقب.

ومع تبقى بطولتين فقط قبل نهائيات الموسم المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر المقبل، فإن الإثارة على أشدها، وتقدم أوتايجوي حالياً 8 مواقع ليحتل المركز 41 في تصنيف «السباق إلى دبي»، علماً أن أفضل 70 لاعباً في هذه التصنيفات، يتأهلون إلى أولى البطولات الختامية، وهي بطولة أبوظبي الدار المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، ومن ثم يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه، وتشهد تتويج بطل الموسم.

من جانبه، نجح فورست، من إنهاء منافسات البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعد أداء ثابت على مدار الجولات الأربعة، ليكسب 835 نقطة، مما جعله يتقدم 91 موقعاً دفعة واحدة، ويحتل المركز 27 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد إجمالي 1213 نقاط.

ويُعد لقب بطولة إسبانيا المفتوحة، الثالث لفورست في مسيرته في جولة دي بي ورلد، إلا أنه الأول الذي يحققه خارح بلاده أسكتلندا، وكسب بفضلة بطاقتي دعوة للمشاركة مباشرة في كل من بطولة الماسترز الأمريكية 2027، والنسخة 155 من البطولة المفتوحة في سانت أندروز العام المقبل أيضاً.

وقال فورست عقب الفوز: «أنا في حالة ذهول، بصراحة، ذهول تام في هذه اللحظة. يبدو الأمر وكأنه حكاية خيالية؛ لا أستطيع استيعاب الأمر حقاً. يمكنك أن تحظى بمسيرة رائعة في هذه الرياضة دون أن تتاح لك فرصة الذهاب إلى نادي أوجستا لخوض منافسات الماسترز أبداً، ولهذا السبب لا أستطيع تصديق ما يحدث».

وتشارك الإسباني يوجينيو تشاكارا والفرنسي فيكتور بيريز المركز الثاني في البطولة الإسبانية، برصيد 13 ضربة تحت المعدل لكل منهما.

وكان تشاكارا المستفيد الأكبر، إذ كسب 433 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد إجمالي 3257 نقاط، وتجاوز روري ماكلروي حامل لقب بطل الموسم، الذي تراجع إلى المركز الثالث برصيد 3115 نقاط. علماً أن الأمريكي باتريك ريد يتصدر الترتيب حالياً بإجمالي 3423 نقاط.

ومع ختام هذه البطولة ضمن سلسلة «باك 9»، يتبقى بطولتين فقط قبل نهائيات، حيث تقام الأسبوع الحالي بطولة دي بي ورلد الهند برعاية موانئ دبي العالمية وبمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم، وبطولة جينيسيس الكورية.