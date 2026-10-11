4 ميداليات ملونة حصاد غولف الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة

حققت منتخبات الإمارات للغولف أربع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، خلال مشاركتها بسبعة لاعبين ولاعبات في البطولة العربية للغولف للشباب والناشئين والأشبال والفتيات، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة على ملاعب ناديي مدينتي وميراج سيتي، خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 دولة عربية.

وتوزعت الحصيلة الإماراتية بين ثلاث ميداليات فردية، هي ذهبية للاعبة آسيا سليم وبرونزية للاعبة سارة علي أبو بكر في منافسات الفتيات تحت 21 سنة، وفضية للاعب نائل شراط في منافسات البنين تحت 21 سنة، إلى جانب ذهبية منتخب الفتيات تحت 21 سنة على مستوى الفرق، وهو الفريق الوحيد من البعثة الإماراتية الذي شارك في منافسات الفرق.

ترأس بعثة الإمارات اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وضمت خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرغيني، إلى جانب اللاعبين واللاعبات السبعة.

شهدت منافسات الفتيات تحت 21 سنة تألقاً إماراتياً لافتاً، بعدما انتزعت آسيا سليم المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع 206 ضربات، وبمعدل 7 ضربات تحت المعدل، متقدمة بفارق 19 ضربة عن الفلسطينية ياسمين ظاهر، صاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية. وحصدت سارة علي أبو بكر المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع 77 ضربة، وبمعدل 17 ضربة فوق المعدل، بفارق ضربة واحدة عن ياسمين ظاهر، لتؤكد اللاعبتان قدرة فتيات الإمارات على المنافسة على المراكز الأولى أمام نخبة من المواهب العربية الواعدة.

وعلى مستوى الفرق، توج منتخب الإمارات للفتيات تحت 21 سنة بالميدالية الذهبية بمجموع 436 ضربة، وبمعدل 10 ضربات فوق المعدل، متقدماً على منتخب تونس الذي حل ثانياً بمجموع 489 ضربة، ومنتخب مصر الذي جاء ثالثاً بمجموع 520 ضربة.

وفي منافسات الفردي للبنين تحت 21 سنة، أحرز نائل شراط المركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع 216 ضربة، وبمعدل 7 ضربات فوق المعدل، بفارق خمس ضربات عن العماني أحمد الوهيبي، صاحب المركز الأول. وحل المصري محمد أبو العلا ثالثاً، بعدما كان قد تصدر المنافسات في اليوم الأول.

وجاءت فضية شراط بعد منافسة قوية مع لاعبي المنتخبات المشاركة، ليضيف ميدالية إلى رصيد الإمارات رغم اقتصار مشاركته على منافسات الفردي. كما شارك لاعب منتخبنا محمد ثابت في منافسات الفردي، وحل في المركز الثالث عشر بمجموع 242 ضربة.

وشهدت البطولة المشاركة الأولى لبراعم منتخب الإمارات تحت 13 سنة، زايد علي وسيف لوتاه وزايد السويدي، الذين خاضوا أول بطولة لهم، وأظهروا مهارات واعدة ورغبة واضحة في المنافسة. وتمثل هذه المشاركة بداية مهمة لاكتساب الخبرة، والبناء على قدرات هذا الجيل لإعداد أبطال المستقبل.

وتأتي المشاركة ضمن جهود اتحاد الإمارات للغولف لتوسيع قاعدة اللعبة وتطوير المواهب الوطنية، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في المراحل السنية للاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة في البطولات العربية والخارجية، بما يعزز استعدادهم للاستحقاقات المقبلة واستدامة حضور غولف الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي بالإنجاز الذي حققه أبناء وبنات الإمارات، مؤكداً أن النتائج تعكس التطور المتواصل للعبة في الدولة، وتعزز حضور لاعبيها ولاعباتها على منصات التتويج العربية، وتشكل حافزاً لمواصلة العمل على تطوير المواهب الوطنية وصقل قدراتها.

وهنأ عبدالله الهاشمي أبطال وبطلات المنتخب وأجهزتهم الفنية والإدارية، مشيداً بمستوياتهم المتميزة وروحهم التنافسية العالية وتمثيلهم الإمارات بصورة مشرفة، ومثمناً جهود كل من أسهم في إعداد اللاعبين ودعم مسيرتهم. كما وجه الشكر إلى الاتحاد المصري للغولف على استضافة البطولة وتنظيمها، وإلى الاتحاد العربي للغولف على جهوده في دعم المنافسات العربية.

وأكد الهاشمي، أن تألق الثلاثي آسيا سليم ونائل شراط وسارة علي أبو بكر، إلى جانب ذهبية منتخب الفتيات تحت 21 سنة، يعكس امتلاك الإمارات قاعدة واعدة قادرة على مواصلة حصد الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل الرياضية. وأشار إلى أن مشاركة زايد علي وسيف لوتاه وزايد السويدي للمرة الأولى كشفت عن مهارات مبشرة ورغبة في المنافسة، وأن الاتحاد سيبني على هذا الجيل ويواصل دعمه لإعداد أبطال المستقبل، بما يضمن استدامة الإنجازات وتعزيز الحضور الإماراتي في البطولات الإقليمية والدولية.