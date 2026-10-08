بطولة أبوظبي «الدار» للغولف تنطلق في 5 نوفمبر المقبل

يشارك الإنجليزي آرون راي، حامل لقب بطولة أبوظبي «الدار» للغولف، في النسخة المقبلة من البطولة المقررة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس، والتي تمثل المحطة الافتتاحية للتصفيات الختامية لموسم جولة «دي بي ورلد».

وكان راي قد توج بلقب البطولة في نسختها الماضية بعد فوزه على مواطنه تومي فليتوود في جولة فاصلة، قبل أن يواصل تألقه بإحراز أول ألقابه الكبرى في بطولة الرابطة الأمريكية للاعبي الغولف المحترفين، ليصبح أول لاعب إنجليزي يتوج بكأس «واناميكر» منذ 107 أعوام.

كما نال جائزة روري ماكلروي، المخصصة لأكثر لاعبي جولة «دي بي ورلد» جمعاً للنقاط في البطولات الأربع الكبرى ضمن تصنيف «السباق إلى دبي».

وينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع جولة «دي بي ورلد»، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي»، يتنافسون على 50 بطاقة مؤهلة للبطولة الختامية للموسم في دبي.