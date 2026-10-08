جولة مينا للغولف تدشن منافسات موسم 2026/ 2027 بثلاث بطولات من القاهرة

تستهل جولة مينا للغولف الموسم الجديد 2026/ 2027 في العاصمة المصرية القاهرة، بإقامة ثلاث بطولات على ملعبي نادي مدينتي للغولف ونادي نيو جيزة للغولف، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبلين، وذلك وفق ما أعلن منظمو الجولة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتُعد مبادرة إماراتية رائدة، باعتبارها الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة من قبل نظام التصنيف العالمي الرسمي للغولف «OWGR».

ويتضمن الموسم إقامة 12 بطولة قابلة للزيادة، بجوائز مالية لا تقل عن 100 ألف دولار لكل بطولة وبإجمالي 1.2 مليون دولار أمريكي، منها 18 ألف دولار جائزة لصاحب المركز الأول في كل بطولة، على أن يتم الإعلان قريباً عن المزيد من البطولات، بما في ذلك بطولات تقام في المغرب، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحصل جميع اللاعبين الذين يجتازون خط التأهل إلى أفضل 60 لاعباً والمتعادلين معهم بعد 36 حفرة، على جوائز مالية ونقاط في التصنيف العالمي الرسمي للغولف.

وسيكون بإمكان اللاعبين الانضمام للجولة اعتباراً من 22 أكتوبر، من خلال تقديم طلبات العضوية عبر الموقع الإلكتروني www.menagolftour.com. ولم تتغير تكاليف اللاعبين مقارنةً بالموسم الماضي؛ إذ تبلغ رسوم العضوية السنوية 995 دولاراً، ورسوم المشاركة في البطولات 550 دولاراً.

وسبق للملعبين في القاهرة استضافة منافسات الجولة في الموسم الماضي، حيث توّج خوان سلاما بلقب البطولة التي أقيمت في نادي مدينتي، فيما أحرز لاوري روسكا لقب البطولة التي استضافها نادي نيو جيزة.

سيحظى اللاعبون البارزون في تصنيفات جولة مينا للغولف لموسم 2026/ 27 بمسار واضح نحو المستوى التالي، من خلال إعفاءات من جولة هوتيل بلانر وتصفيات التأهيل لجولة دي بي ورلد، ودعوات للمشاركة في فعاليات جولة هوتيل بلانر طوال الموسم. وقد ضمن كريس وود، الفائز بلقب بطل الموسم الماضي، بطاقته في جولة هوتيل بلانر وفاز بأول مشاركة له في الموسم في بطولة التحدي الإيطالي المفتوحة في مايو.

واستغل مايكل ستيوارت، صاحب المركز العشرين في تصنيفات جولة مينا للغولف للموسم الماضي، دعوة أحد الرعاة للمشاركة في بطولة ألفريد دانهيل لينكس في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اختتم البطولة بـ 66 ضربة على الملعب القديم ليحتل المركز الرابع مناصفةً مع تومي فليتوود.

واعتمد مجلس إدارة الجولة، الذي يضم كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، و اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، ودونا بينتون، المستثمرة الرئيسية، برنامج فعاليات الموسم الجديد.

وقال كيث ووترز، المفوض ورئيس جولة مينا للغولف: «اخترنا أن نبدأ الموسم في القاهرة، على ملاعب يعرفها لاعبونا بالفعل، بهدف الحد من المتطلبات اللوجستية وخفض التكاليف، واستناداً إلى ردود الفعل التي تلقيناها من أعضائنا الحاليين، فإن موسم 2026/ 2027 سيكون الأقوى لنا حتى الآن».

تشهد انطلاقة الموسم الجديد إقامة بطولة القاهرة المفتوحة في نادي مدينتي للغولف بالقاهرة، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل، وتليها بطولة نيو جيزة كلاسيك في نادي نيو جيزة بالقاهرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، وبطولة مصر المفتوحة في نادي مدينتي للغولف بالقاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.