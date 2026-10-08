باتريك ريد يتصدر المشاركين في ختام جولة دي بي ورلد للغولف بدبي

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة جولة دي بي ورلد «الختامية للغولف» مشاركة الأمريكي باتريك ريد، متصدر تصنيف «السباق إلى دبي»، برعاية «دي بي ورلد»، في منافسات البطولة، التي تقام على ملعب عقارات جميرا للغولف بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل.

ويحتفظ ريد، البالغ من العمر 36 عاماً، بصدارة تصنيف «السباق إلى دبي» منذ فبراير الماضي، بعد بداية قوية للموسم، شهدت تتويجه بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، ضمن سلسلة رولكس، بفارق 4 ضربات، ليحرز لقبه الرابع في جولة دي بي ورلد، قبل أن يضيف لقبه الخامس بعد أسبوعين بفوزه ببطولة قطر ماسترز بفارق ضربتين.

ويسعى ريد، المصنف 29 عالمياً وبطل الماسترز لعام 2018، إلى الحفاظ على صدارته للتصنيف، والتتويج بكأس هاري فاردون، ليصبح ثاني لاعب أمريكي يحرز لقب «السباق إلى دبي» بعد مواطنه كولين موريكاوا، الذي حقق هذا الإنجاز عام 2021، وتوج في العام ذاته بلقب بطولة جولة دي بي ورلد الختامية.

وقال ريد: «دبي هي المكان الذي انطلق فيه موسمي بقوة حقاً، لذا سيكون من الرائع أن أختتمه هناك بالتتويج بكأس هاري فاردون. لقد لعبت في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية مرات عدة على مر السنين، لذا أعرف ملعب الغولف جيداً، وما يتطلبه الأمر لتحقيق الفوز هناك».

ويمثل ظهور ريد في النسخة المقبلة المشاركة الثامنة له في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية، فيما يلاحقه الإيرلندي روري ماكلروي، الفائز بلقب البطولة 3 مرات، والذي يسعى إلى إحراز لقبه الثامن في «السباق إلى دبي»، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولين مونتجمري.

وتضم قائمة الخمسة الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي»، إلى جانب ريد وماكلروي، أوجينيو تشاكارا، وآرون راي، بطل رابطة لاعبي الغولف المحترفين لعام 2026، وريان فوكس، بطل البطولة المفتوحة، على أن تحسم صدارة التصنيف في ختام منافسات البطولة بدبي.