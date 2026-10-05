ميرونك يحرز لقب «ألفريد دونهيل للغولف» ويعزز حظوظه في التأهل لـ«السباق إلى دبي»

عزز البولندي أدريان ميرونك فرصه في التأهل إلى نهائيات موسم «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد» للغولف، المقررة إقامتها في أبوظبي ودبي خلال شهر نوفمبر المقبل، بعدما توج بلقب بطولة «ألفريد دونهيل لينكس» التي اختتمت منافساتها أمس على الملعب القديم التاريخي في سانت أندروز باسكتلندا، محققاً خامس ألقابه في الجولة.

وتقدم ميرونك، وفق التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، إلى المركز الـ38 برصيد 1086 نقطة، ليعزز موقعه ضمن قائمة اللاعبين المتنافسين على بلوغ نهائيات الموسم، حيث يتأهل أصحاب المراكز السبعين الأولى إلى بطولتي الختام، وهما بطولة «أبوظبي الدار» المقررة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، ثم بطولة «جولة دي بي ورلد» في دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

وأنهى ميرونك منافسات البطولة بإجمالي 20 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين على الجنوب أفريقي كايسي جارفيس والدنماركي نيكلاس نوجارد، اللذين تقاسما المركز الثاني برصيد 18 ضربة تحت المعدل.

ويُعد اللاعب البولندي، البالغ من العمر 33 عاماً، من المقيمين في دولة الإمارات وتحديدًا في دبي، التي استفاد من تنوع ملاعب الجولف العالمية فيها للحفاظ على جاهزيته الفنية ومواصلة الاستعداد للمنافسات الدولية.

وأثمر هذا الإنجاز الذي حققه عن إنهاء فترة انتظار امتدت 1078 يوماً قبل أن يحقق فوزه الخامس في جولة «دي بي ورلد»، كما توج بلقب منافسات الفرق إلى جانب زميله توم شابلن، في البطولة التي تُقام سنوياً بمشاركة اللاعبين المحترفين والهواة.

من ناحية أخرى، استفاد الجنوب أفريقي كايسي جارفيس من حلوله وصيفاً، ليتقدم مركزين إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» لهذا الموسم برصيد 2654 نقطة.

ومع إسدال الستار على بطولة «ألفريد دونهيل لينكس»، ضمن سلسلة «باك 9»، تتبقى ثلاث بطولات فقط لحسم قائمة المتأهلين إلى نهائيات «السباق إلى دبي»، وهي بطولة مدريد المفتوحة، وبطولة «دي بي ورلد الهند»، وبطولة «جينيسيس» الكورية، علماً بأن الموسم يتضمن 42 بطولة تقام حول العالم تحت مظلة «السباق إلى دبي»، وبدعم من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».