منتخبات الإمارات للغولف إلى القاهرة غداً للمشاركة في البطولة العربية

تغادر بعثة منتخبات الإمارات للغولف، غداً الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للغولف للشباب والناشئين والأشبال والفتيات، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري، وتقام منافساتها على ملعبي مدينتي غولف وميراج غولف بالقاهرة.

تضم البعثة خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، إلى جانب المدرب فيصل السرغيني، فضلاً عن سبعة لاعبين ولاعبات، يمثلون منتخبات الدولة في مختلف الفئات العمرية، حيث يتكون فريق الفتيات تحت 21 سنة من اللاعبتين سارة علي، وآسيا سليم، ويتكون فريق الأشبال تحت 13 سنة من اللاعبين زايد علي، وزايد المازمي، وسيف لوتاه، ويشارك اللاعب نائل شراط بمنافسات الفردي ضمن فئة 21 سنة، ويشارك اللاعب محمد ثابت بمنافسات الفردي بفئة الناشئين تحت 18 سنة.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات للغولف ضمن خططه لمواصلة الحضور في البطولات العربية والخارجية، وإتاحة الفرصة أمام لاعبي ولاعبات المراحل السنية لاكتساب الخبرات التنافسية، والاحتكاك بالمستويات الفنية المختلفة، بما يسهم في تطوير أدائهم وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وتسعى منتخبات الإمارات إلى تقديم مستويات مشرفة، وتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة، بما يعكس التطور الذي تشهده قاعدة اللعبة في الدولة، ويعول الجهازان الإداري والفني على جاهزية اللاعبين واللاعبات، لتقديم أفضل ما لديهم، وتمثيل دولة الإمارات بالصورة المشرفة، والمنافسة بقوة على الألقاب والمراكز المتقدمة، سواء على صعيد الفرق أو المنافسات الفردية.