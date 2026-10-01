«تحدي أبوظبي» للغولف يدخل مراحل الحسم بصدارة ثلاثية في ختام الجولة الثانية

تدخل بطولة تحدي أبوظبي الدولية للغولف، التي تقام ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، مراحل الحسم، مع إقامة أولى الجولتين النهائيتين يوم غد الجمعة، ترقباً للختام، وتتويج البطل يوم السبت، وذلك وسط إثارة كبيرة، يشهدها نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمنطقة العين، وتنافس محموم بين 144 من أفضل مواهب الغولف الصاعدة على الساحة العالمية، في الحدث الذي يقام، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الجولة الثانية التي أقيمت، اليوم الخميس، وجود 3 لاعبين في صدارة الترتيب، وهم: الفنلندي تابيو بولكانين، والبلجيكي ماتيس بيسارد، والأيرلندي ليام نولان، وذلك برصيد 131 ضربة، بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل لكل لاعب.

وكان بولكانين صاحب أداء متميز في الجولة الثانية ،التي حقق خلالها 6 ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز 23 إلى صدارة الترتيب. ويتطلع الفنلندي إلى مواصلة أدائه القوي هذا الموسم، حيث يحتل المركز 13 في ترتيب «السباق إلى مايوركا» هذا الموسم، كما يمتلك لقبين في مسيرته في جولة هوتيل بلانر.

كما تألق نولان، صاحب الـ 26 عاماً، والطامح للتأهل إلى البطولات الختامية للموسم، وسجل 5 ضربات تحت المعدل. وقال اللاعب: «لعبت بصبر أكبر في هذه الجولة، وهو ما جعلني قادراً على الوصول إلى التوازن المطلوب، والتقدم في الترتيب، وأتطلع نحو الجولتين النهائيتين لمواصلة المضي قدماً».

فيما سجل البلجيكي بيسارد 3 ضربات تحت المعدل، ليواصل مساعيه لتحسين موقعه في ترتيب «السباق إلى مايوركا»، وهو الذي يحتل المركز 78، ويطمح أن يتقدم، إذ يتأهل أصحاب المراكز الـ 68 الأوائل فقط في التصنيف عقب اختتام منافسات البطولة في العين، إلى البطولتين الختامتين في الصين، ويلي ذلك النهائي الكبير للموسم في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وفي ختام منافسات الجولة الثانية نجح 62 من أصل 144 لاعباً من حجز مقعدهم في الجولتين النهائيتين، حيث بلغ أقل عدد ضربات ممكن للوجود في الأدوار الحاسمة، ضربتين تحت المعدل، وهو ما يعكس قوة المنافسات وجودتها في الحدث العالمي على أرض الدولة.

وودع ثنائي الإمارات أحمد سكيك وأحمد المشرخ المنافسات، بعدما قدم سكيك أداء أفضل في الجولة الثانية، التي أنهاها برصيد 4 ضربات فوق المعدل، وبرصيد إجمالي 12 ضربة فوق المعدل في البطولة، وجاء إجمالي رصيد المشرخ 21 ضربة فوق المعدل.