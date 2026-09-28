فيتزباتريك يقتحم قائمة الصدارة في «السباق إلى دبي للغولف»

عزز الإنجليزي مات فيتزباتريك موقعه في تصنيف «السباق إلى دبي للغولف»، بعد تتويجه، أمس، بلقب بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة، إحدى بطولات جولة دي بي ورلد للغولف، ليتقدم إلى المركز التاسع في التصنيف، ويحجز مقعده في نهائيات الموسم، فيما واصل لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي تعزيز حظوظه في بلوغ النهائيات، بعد تأهله إلى الأدوار النهائية للبطولة.

وشهدت البطولة، التي تعد الجولة السادسة والثلاثين من أصل 42 بطولة في موسم «السباق إلى دبي»، والخامسة ضمن سلسلة «باك 9»، استمرار المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات الموسم، مع تبقي 4 بطولات فقط قبل إسدال الستار على التصفيات، تمهيداً لإقامة النهائيات في دولة الإمارات.

وقدم فيتزباتريك أداء مميزاً على الملعب الوطني في فرنسا، أنهى به المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليحقق لقبه الحادي عشر في مسيرته، ضمن جولة دي بي ورلد، ومن بينها ثلاثة ألقاب في البطولة الختامية للجولة التي تستضيفها عقارات جميرا للغولف في دبي، كان آخرها في عام 2025.

وحصد اللاعب الإنجليزي 835 نقطة، ليرفع رصيده إلى 1821 نقطة هذا الموسم، ويتقدم إلى المركز التاسع في تصنيف «السباق إلى دبي»، ضامناً مشاركته في نهائيات الموسم، التي تنطلق ببطولة أبوظبي المقررة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026 في نادي ياس لينكس، تليها بطولة جولة دي بي ورلد في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 من الشهر نفسه.

على صعيد آخر نجح لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي في تجاوز الأدوار الأولى وبلوغ الأدوار النهائية للبطولة، لينهي المنافسات في المركز 44، ويحصد 27.5 نقطة، رفع بها رصيده إلى 971 نقطة في المركز 45 بتصنيف «السباق إلى دبي»، ليواصل الاقتراب من بلوغ نهائيات الموسم.

ويأتي هذا التقدم امتداداً للتطور الذي حققه اللاعب بدعم من اتحاد الإمارات للغولف، بعدما أنهى الموسم الماضي برصيد 459 نقطة فقط، محتلاً المركز 122 في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي».

ويتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى التصفيات الختامية، التي تنطلق ببطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف بدبي، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.