سباون يحصد لقب رولكس للنخبة.. وماكلروي يشعل منافسة صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

توج الأمريكي جيه جيه سباون بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» الإنجليزية، ثالثة بطولات سلسلة رولكس للنخبة ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للغولف، فيما عزز الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي موقعه في وصافة تصنيف «السباق إلى دبي»، ليشعل المنافسة على لقب بطل الموسم مع اقتراب النهائيات المقررة في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل.

وحسم سباون اللقب، أمس، بعد إنهائه منافسات البطولة، التي أقيمت في نادي وينتوورث بمقاطعة سري الإنجليزية، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين على أربعة لاعبين تقاسموا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، هم روري ماكلروي، والإنجليزي راي آرون، والأسترالي آدم سكوت، والإسباني مانويل إيلفيرا.

ونال سباون جائزة مالية تجاوزت 1.5 مليون دولار أمريكي، ليصبح ثالث أمريكي يتوج بلقب البطولة بعد أرنولد بالمر وبيلي هورشيل، وأول لاعب يحرز اللقب في مشاركته الأولى منذ عام 2015.

من جهته، واصل ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، مطاردته للصدارة بعدما حصد 532 نقطة، ليرفع رصيده إلى 3115 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق مع المتصدر الأمريكي باتريك ريد إلى 305 نقاط، إذ يمتلك الأخير 3423 نقطة.

وفي المقابل، نجح لاعب الإمارات أدريان أوتايجوي في بلوغ الجولتين الحاسمتين، وأنهى البطولة في المركز 39 برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ليضيف 52.8 نقطة إلى رصيده، ويرتقي إلى المركز 42 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 944 نقطة.

ويواصل أوتايجوي مساعيه للتأهل إلى نهائيات الموسم التي تستضيفها دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في التصنيف إلى بطولة أبوظبي، المقررة من 5 إلى 8 نوفمبر في نادي ياس لينكس، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا بدبي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

وتعد بطولة «بي إم دبليو بي جي إيه» الإنجليزية الجولة رقم 35 في موسم «السباق إلى دبي» من أصل 42 بطولة، والرابعة ضمن سلسلة «باك 9»، فيما تتبقى خمس بطولات فقط قبل حسم هوية المتأهلين إلى النهائيات، على أن تنطلق الأسبوع الجاري منافسات بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة بمشاركة أوتايجوي.