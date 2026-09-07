لورانس يقترب من نهائيات موسم «السباق إلى دبي للغولف» بعد إنجاز سويسرا

حقق الجنوب أفريقي ثريستون لورانس إنجازاً مهماً، أمس، بتتويجه بلقب بطولة «أوميغا أوروبا ماسترز - سويسرا المفتوحة» للغولف للمرة الثالثة في مسيرته، ليعزز حظوظه في التأهل إلى نهائيات جولة دي بي ورلد، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقفز لورانس، عقب فوزه بالبطولة السويسرية، إلى المركز الـ 21 في التصنيف العالمي لموسم «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم 86 مركزاً، ليبلغ إجمالي رصيده 1188 نقطة، في خطوة مهمة نحو حجز مقعده في المحطات الختامية للموسم.

وجاء تتويج لورانس بعد تفوقه على الإنجليزي بول كيسي في مواجهة فاصلة مثيرة، امتدت لأربع حفر، خلال منافسات اليوم الختامي للبطولة، التي أقيمت في منتجع كرانس مونتانا على جبال الألب.

وكان لورانس قد تصدر الترتيب في منتصف المنافسات، بعد ختام الجولتين الأولى والثانية على ملعب كرانس سور سيير للغولف، قبل أن يتراجع في الجولة الثالثة، ويبدأ اليوم الأخير أمس متأخراً بفارق 6 ضربات عن كيسي، إلا أنه قدم أداءً استثنائياً بتسجيل 62 ضربة، ليرفع رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل، ويتقاسم الصدارة مع اللاعب الإنجليزي، قبل أن يحسم اللقب في المواجهة الفاصلة.

من جانبه، حافظ الأمريكي باتريك ريد على صدارة تصنيف «السباق إلى دبي»، رغم اكتفائه بالمركز الـ 11 في البطولة السويسرية، بعد تسجيله 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد 83 نقطة، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 2990 نقطة. وتعد بطولة «أوميغا أوروبا ماسترز - سويسرا المفتوحة»، البطولة رقم 33 ضمن منافسات موسم «السباق إلى دبي»، والثانية في سلسلة «باك 9»، فيما تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بطولة «أمجن إيرلندا المفتوحة»، التي تجمع نخبة من أبرز لاعبي العالم، وفي مقدمهم ريد والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل لقب موسم «السباق إلى دبي»، وصاحب المركز الثاني حالياً برصيد 2552 نقطة.

وتقام البطولة الإيرلندية في دون بييج، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 6 ملايين دولار أمريكي. ويحجز أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» بطاقات المشاركة في «التصفيات الختامية» بدولة الإمارات، التي تبدأ ببطولة أبوظبي في ياس لينكس، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، حيث يتم تتويج بطل الموسم.