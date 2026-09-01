الأولمبياد الخاص الإماراتي و«توب غولف دبي» يحتفيان بدولية «توب غولف إنفيتيشونال 2026»

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع توب غولف دبي، وللموسم الثاني على التوالي، بطولة الأولمبياد الخاص الدولي توب غولف إنفيتيشونال 2026، بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، في يوم رياضي مميز جمع بين المنافسة والإنجاز والدمج المجتمعي.

جاءت البطولة تتويجاً لبرنامج تدريبي مكثف امتد على مدار ثلاثة أشهر، وتضمن حصصاً تدريبية أسبوعية نُفذت بالشراكة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وتوب غولف دبي. وأتاح البرنامج للاعبين واللاعبات فرصة تطوير مهاراتهم في رياضة الغولف، والارتقاء بمستوياتهم الفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والمنافسة في بيئة رياضية دامجة وداعمة.

ومثّلت البطولة الختامية فرصة مهمة للمشاركين لتطبيق المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، والاحتفاء بالتزامهم وتطور أدائهم والإنجازات التي حققوها على مدار الموسم.

وتعكس المبادرة التي تقام للموسم الثاني على التوالي في دولة الإمارات، التزام الأولمبياد الخاص الإماراتي وتوب غولف دبي بتوفير فرص رياضية مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة الغولف بين لاعبي الأولمبياد الخاص.

ويأتي البرنامج ضمن إطار التعاون الدولي الممتد بين الأولمبياد الخاص الدولي وتوب غولف العالمية، والهادف إلى نشر رياضة الغولف عالمياً، من خلال إتاحة فرص أوسع للاعبي الأولمبياد الخاص للاستفادة من التدريبات عالية الجودة، والمشاركة المنتظمة، وخوض تجارب تنافسية هادفة.

ويؤكد النجاح المتواصل للمبادرة في دولة الإمارات الأثر الإيجابي للشراكات طويلة الأمد في بناء مسارات رياضية دامجة، وتشجيع المزيد من اللاعبين واللاعبات على اكتشاف رياضة الغولف والمشاركة فيها.

وبناءً على النجاحات التي حققها موسم 2026، يتطلع الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى مواصلة تطوير البرنامج وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للاعبين خلال الموسم المقبل، بما يعزز حضور رياضة الغولف الدامجة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتمثل بطولة الأولمبياد الخاص توب غولف إنفيتيشونال 2026 محطة جديدة ومهمة في مسيرة هذه الشراكة المتنامية، وتجسد الالتزام المشترك بتوظيف الرياضة منصةً للدمج والتطوير وبناء الثقة وتوفير الفرص المستدامة لأصحاب الهمم.