منتخب الغولف يرفع راية الإمارات في «كأس نومورا» ببكين

يدشن المنتخب الوطني للغولف، غداً الثلاثاء، مشاركته في النسخة الـ31 من «كأس نومورا» للفرق، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين على ملعب «باي هود الدولي»، وتستمر منافساتها حتى الرابع من سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة منتخبات قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

ويدخل منتخب الغولف المنافسات بتشكيلة تضم محمد سكيك، وسيد ريان أحمد، وسام مولان، ضمن بعثة يترأسها خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، ويقودها فنياً المدرب فيصل سيرغيني، وسط تطلعات بتقديم مستويات تنافسية تعكس التطور الذي تشهده رياضة الغولف في الدولة.

ويمثل هذا الحضور القوي فرصة جديدة للاعبي المنتخب الإماراتي لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي، وتعزيز حضور الغولف الإماراتي على الساحة القارية، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بمستوى اللاعبين وصولاً إلى المنافسة في أكبر البطولات الإقليمية والدولية.

ويخوض المنتخب الإماراتي تحدياً قوياً في النسخة الحالية، في ظل وجود عدد من المدارس العالمية الرائدة في اللعبة، وفي مقدمتها اليابان وأستراليا، وهما اللتان تتصدران قائمة الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 10 ألقاب لكل منتخب، إلى جانب المنتخب الصيني المستضيف، والمنتخب الفيتنامي حامل لقب النسخة الأخيرة عام 2024.

الهاشمي حاضر في أروقة البطولة

يتواجد اللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للغولف، في أروقة النسخة الـ31 من «كأس نومورا» المقامة في العاصمة الصينية بكين، في إطار متابعته للمنافسات والوقوف على المستجدات الفنية والتنظيمية للبطولة التي تجمع نخبة منتخبات القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ.

ويعكس حضور الهاشمي في هذا الحدث القاري الكبير حرصه على تعزيز الحضور الإماراتي في المحافل الآسيوية، ومواصلة التواصل مع الاتحادات والقيادات الرياضية، إلى جانب دعم المنتخب الوطني ومتابعة مشاركته في واحدة من أبرز بطولات الفرق للغولف على مستوى الهواة.

استعدادات مكثفة

وأكد خالد مبارك الشامسي أن المنتخب أنهى مرحلة الإعداد بصورة جيدة، وخاصة بعد أن دخل لاعبونا أجواء البطولة بتدريبات على ارض الملعب عقب وصولهم إلى الصين في الـ 29 من شهر أغسطس الماضي، هذا إلى جانب خضوع اللاعبين الثلاثة لبرنامج تدريبي مكثف خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مشيراً إلى أن فترة التحضير ركزت على رفع الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية قبل خوض منافسات البطولة.

وقال الشامسي إن المشاركة في «كأس نومورا» تمثل محطة مهمة في مسيرة المنتخب، لما تحظى به البطولة من مكانة مرموقة باعتبارها واحدة من أعرق مسابقات الفرق للهواة في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ، مؤكداً أن المنتخب يتطلع إلى تقديم أداء قوي ومشرف يعكس المستوى المتنامي للغولف الإماراتي.

وأضاف: «ندخل البطولة بطموح المنافسة وتقديم أفضل ما لدينا، وقد أظهر اللاعبون التزاماً كبيراً وانضباطاً خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى أن يترجموا هذا الجهد إلى نتائج إيجابية في أرض الملعب».