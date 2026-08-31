جو دين بطل جولة دي بي ورلد للغولف.. و10 بطولات تفصل موسم «السباق إلى دبي» عن الختام

توج أمس الإنجليزي جو دين بأول ألقابه في مسيرته ضمن جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما اعتلى منصة التتويج في بطولة هوسكفارنا بريطانيا ماسترز، التي أقيمت بضيافة أسطورة الغولف السير نيك فالدو، ليواصل موسم «السباق إلى دبي» منافساته قبل 10 بطولات فقط من الوصول إلى محطته الختامية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكان دين قد اضطر إلى الابتعاد عن منافسات المحترفين عام 2023، رغم نجاحه في العام ذاته بالحصول على بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد عبر التصفيات التأهيلية، فيما بدأت مسيرته في اتخاذ مسار جديد مع تحقيقه المركز الثاني في مشاركته الثانية فقط خلال موسمه الأول، ببطولة ماجيكال كينيا عام 2024، ليحصل حينها على جائزة مالية قاربت 200 ألف يورو.

وواصل اللاعب الإنجليزي مسيرته التصاعدية، بعدما تأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية في نهاية الموسم الماضي، مستفيداً من حصوله على المركز الثاني في بطولة «كيه إل إم» المفتوحة، إلى جانب تحقيقه الوصافة في بطولة نيكسو، قبل أن ينجح هذه المرة في إضافة أول ألقابه إلى سجله، والتتويج بأحد أكثر الألقاب عراقة في جولة دي بي ورلد.

وأنهى دين منافسات بطولة بريطانيا ماسترز برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعد أداء استثنائي في اليوم الختامي، سجل خلاله 11 ضربة بيردي في 24 حفرة خاضها، ليؤكد أحقيته باللقب رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البطولة.

وتأثرت أول يومين من المنافسات بالأحوال الجوية في منتجع وفندق ذا بلفري، قبل أن يعود دين إلى الملعب في السابعة صباح الأحد لاستكمال الجولة الثالثة، وكان حينها متأخراً بفارق ثماني ضربات عن الصدارة، قبل أن يقلص الفارق إلى سبع ضربات مع دخوله الجولة الرابعة والأخيرة.

وفي الوقت الذي واجه فيه بقية اللاعبين تحديات الرياح القوية، قدم دين مستوى لافتاً، وأضاف تسع ضربات بيردي، مسجلاً 63 ضربة في أفضل نتيجة لجولة واحدة خلال البطولة، ليضع الرقم المستهدف عند 14 ضربة تحت المعدل ويحسم اللقب.

ومنح اللقب جو دين 835 نقطة، ليتقدم إلى المركز 13 في تصنيف «السباق إلى دبي» الصادر أمس الأحد، برصيد إجمالي بلغ 1342 نقطة هذا الموسم.

وأقيمت بطولة بريطانيا ماسترز ضمن سلسلة «باك 9»، التي يتبقى منها 8 بطولات، قبل الوصول إلى «التصفيات الختامية»، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المرحلة الأولى التي تبدأ ببطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

ويواصل الأمريكي باتريك ريد تصدر التصنيف الحالي لـ«السباق إلى دبي» برصيد 2906 نقاط، بعدما أنهى مشاركته في بطولة بريطانيا ماسترز بالمركز 55، فيما يلاحقه الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب بطل الموسم، برصيد 2552 نقطة.