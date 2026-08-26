نادي الزوراء للغولف بعجمان يستضيف النسخة الثانية من بطولة «الأرز » أكتوبر المقبل

تعود بطولة الأرز للغولف إلى دولة الإمارات في نسختها الثانية، التي يستضيفها نادي الزوراء للغولف في عجمان خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد اللبناني للغولف، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، في خطوة تعكس استمرارية التعاون الرياضي بين الاتحادين وحرصهما المشترك على دعم رياضة الغولف وتطويرها في المنطقة.

وتقام منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام، بواقع 54 حفرة، وفق نظام لعب الضربات الفردي «Stroke Play» كما تُعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن التصنيف العالمي للاعبي الغولف الهواة «WAGR»، ما يمنح المشاركين فرصة مهمة لتعزيز تصنيفهم الدولي، إلى جانب اكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك من خلال منافسات تتميز بمستواها الفني والتنافسي.

النسخة الأولى

وتكتسب النسخة الثانية أهمية خاصة، كونها تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، فيما تؤكد عودة البطولة إلى الإمارات المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الدولة في استضافة وتنظيم البطولات الدولية والإقليمية، بفضل ما تمتلكه من ملاعب ومنشآت رياضية متطورة، إلى جانب الخبرات والكفاءات التنظيمية التي تؤهلها لاستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

وتنسجم استضافة البطولة مع توجهات اتحاد الإمارات للغولف الرامية إلى توسيع قاعدة البطولات التي تحتضنها الدولة، واستقطاب مزيد من المشاركات الدولية، وتعزيز التواصل والتعاون مع الاتحادات العربية والخليجية.

قوة المنافسة

وتتضمن البطولة مجموعة من الحوافز والجوائز التي من شأنها رفع مستوى المنافسة بين المشاركين، إذ يحصل صاحب أفضل نتيجة إجمالية في فئة الرجال على فرصة للمشاركة في إحدى جولات HotelPlanner Tour التي تقام في دولة الإمارات خلال عامي 2026 أو 2027.

كما تشمل الجوائز أصحاب أفضل النتائج الإجمالية والصافية في فئتي الرجال والسيدات، ما يمنح جميع المشاركين دوافع إضافية لتقديم أفضل مستوياتهم الفنية والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

تعاون وثقة

وأكد اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ترحيب الاتحاد باستضافة النسخة الثانية من بطولة الأرز، مشيراً إلى أن استمرار إقامة البطولة في دولة الإمارات يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين الاتحادين الإماراتي واللبناني.

وقال الهاشمي: «نرحب بالأشقاء في الاتحاد اللبناني للغولف، ويسعدنا أن تتجدد استضافة بطولة الأرز في دولة الإمارات، بعد النجاح الذي حققته نسختها الأولى، بما يعكس قوة التعاون القائم بين الاتحادين وحرصهما المشترك على دعم اللاعبين وتطوير رياضة الغولف، ونؤكد جاهزيتنا الكاملة لتوفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية التي تضمن نجاح البطولة، وتقديمها بالصورة التي تليق بمكانتها وقيمتها الفنية والتنافسية».

وأضاف: «تمثل بطولة الأرز فرصة مهمة لتعزيز تعاوننا مع الاتحادات العربية والخليجية، وتبادل الخبرات وتوفير مزيد من فرص المنافسة والتطور أمام اللاعبين، كما أن استمرارية إقامة البطولة في الإمارات تؤكد الثقة المتبادلة بين الاتحادين، وتنسجم مع توجهاتنا نحو توسيع قاعدة البطولات التي تستضيفها الدولة، واستقطاب المشاركات الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات اللاعبين وتعزيز حضور الغولف العربي على الساحة الدولية».