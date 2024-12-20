«منتخبات الغولف» تشارك في «خليجية مسقط»

تشارك منتخبات الإمارات للغولف في بطولة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط، بداية من اليوم وحتى 25 ديسمبر الحالي على ملعب نادي غلا للغولف، في فئات الناشئين والأشبال، والسيدات، والفتيات.

ويرأس بعثة المنتخب اللواء عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم قائمة اللاعبين كلاً من محمد جاسم ثابت، وطارق العمادي، وعبدالله محمد درويش، في فئة الناشئين تحت 16 سنة، وزياد علي أبو بكر في فئة الأشبال تحت 13 سنة.

وفي فئة السيدات تشارك كل من انتصار الريش، في البلوشي، ولارا الشايب، وفي فئة الفتيات تحت 16 سنة، تشارك سارة علي أبو بكر وأنكا ماتيو.