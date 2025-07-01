الفرنسي «سيديه» عاشراً في «السباق إلى دبي» للغولف

حقق اللاعب الفرنسي أدريان سيديه أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد» للغولف، ضمن سلسلة «البطولات الأوروبية» تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة إيطاليا المفتوحة، التي اختتمت منافسات نسختها الـ«82» أول من أمس. وجاء تتويج سيديه، البالغ من العمر 33 عاماً، بعد أن أنهى البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليحصد 585 نقطة، رفعته إلى المركز العاشر في الترتيب العالمي لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 1211 نقطة في الموسم الحالي، وفق التصنيف الصادر أمس.

ويُعد هذا الفوز الأول لسيديه بعد 199 مشاركة سابقة في بطولات الجولة، ليضع حداً لجفاف الألقاب في مشاركته رقم 200، ويصبح أول لاعب فرنسي يحرز لقب بطولة إيطاليا المفتوحة منذ عام 2013.

وجاء مواطنه الفرنسي مارتن كوفرا في المركز الثاني برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 389 نقطة رفعته إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1625 نقطة.

وتتواصل منافسات «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع بإقامة بطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، إحدى بطولات النخبة لسلسلة رولكس، ضمن موسم جولة دي بي ورلد التي تشمل 42 بطولة في 26 دولة حول العالم.

ويستهدف اللاعبون حجز مقاعدهم ضمن المراكز الـ70 الأولى في الترتيب للتأهل إلى التصفيات الختامية، التي تبدأ ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، تليها بطولة «جولة دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف بدبي من 13 إلى 16 نوفمبر 2025.