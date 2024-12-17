المرر والشويهي بطلا افتتاحية «الميدالية الشهرية» للغولف بالعين

توج الثنائي أحمد المرر وأحمد الشويهي بلقب النسخة الأولى من منافسات «تو بول بيتر بول» للزوجي، في الجولة الافتتاحية في موسم «الميدالية الشهرية» للغولف، التي استضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وأسدل الستار عنها، أول من أمس، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة مشارك في البطولة التي خصصت للمواطنين ومن جميع الفئات العمرية.

وتضمنت البطولة الافتتاحية لموسم 2024- 2025 على صعيد «الميدالية الشهرية»، ثماني فئات مختلفة للذكور والإناث، بما فيها منافسات «تو بيت بول» التي يتم إدراجها للمرة الأولى ضمن منافسات بطولات اتحاد الغولف، وتقام وفق النظام المعتمد في البطولات الأوروبية ضمن منافسات الزوجي وعرف من خلالها الثنائي المرر والشويهي في حصد المركز الأول بإجمالي 50 نقطة، كما قام الاتحاد بتوزيع 8 جوائز خاصة على طول الملعب، شملت جوائز لأطول تسديدة وأقرب كرة إلى الحفرة للذكور والإناث.

سجلت منافسات فردي الرجال التي أقيمت بنظام «ستبلفورد» للنقاط فوز خالد القبيسي في هذه الفئة بإجمالي 37 نقطة. وذهب لقب الفردي العام لصالح أمير البريكي بإجمالي 40 نقطة، وهيمنت علياء القبيسي لاعبة المنتخب الوطني على منافسات السيدات بإجمالي 40 نقطة، وليذهب لقب فردي الناشئين لصالح عبدالله سالمين برصيد 29 نقطة بعد جولة فاصلة مع زايد علي.