نوريس يحصد لقبه الثاني في «السباق إلى دبي» للغولف

حصد شون نوريس لقبه الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام وفق تصنيف «السباق إلى دبي»، وذلك عقب فوزه في بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية.

تمكن الجنوب أفريقي من التفوق أمام جماهير بلاده في المنافسات التي تقام ضمن «السلسلة الافتتاحية» لتصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس هذا الموسم، عندما حقق 13 ضربة تحت المعدل ليحل بالمركز الأول، ويتوج بالكأس الذي تم تصميمه على شكل «النمر الأسود» للإشارة لإقامة المنافسات في موقع لنادٍ يعتبر بمثابة محمية طبيعية يزخر بالحيوانات التي يتم حمايتها من الانقراض.

وأكد نوريس أن العمر مجرد رقم بهذا الانتصار، وهو الذي يبلغ من العمر 42 سنة، إذ يعتبر هذا لقبه الثاني في جولة دي بي ورلد منذ تتويجه بلقب بطولة ستين سيتي في مارس من عام 2022.

شراكة

تشارك 3 لاعبين وصافة البطولة برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهم الإنجليزي جون باري والسويدي ماركوس كينهولت والجنوب أفريقي ريان فان فيلزين.

وبفضل هذه النتيجة حصل كل لاعب على 224 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي» لهذا الموسم الصادر أمس. ويتقدم باري 26 خطوة ليصبح بالمركز السادس برصيد 281 نقطة، وتقدم فان فيلزين 31 خطوة ليصبح بالمركز السابع برصيد 271 نقطة، وأصبح كينهولت بالمركز التاسع بهذا الرصيد من النقاط 224 نقطة.

من جانبه واصل أدريان أوتايغوي، تمثيل دولة الإمارات في هذه الجولة العالمية، وذلك بعد اعتماد مشاركته من قبل اتحاد الإمارات للغولف رسمياً، كلاعب محترف في كافة الجولات الاحترافية حول العالم، وأنهى مشاركته في هذه البطولة بالمركز 28 برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ليحصل على 25 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 65 نقطة وتقدم 6 خطوات في تصنيف «السباق إلى دبي» ليصبح بالمركز 36.